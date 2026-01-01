Fundo Social de Solidariedade de Americana doa mais de 100 toneladas de alimentos em 2025

O Fundo Social de Solidariedade de Americana, órgão vinculado ao Gabinete do Prefeito, doou mais de 100 toneladas de alimentos durante o ano de 2025. Neste período, foram realizadas diversas campanhas e parcerias, que destinaram às famílias que mais precisam um total de 66.609,35kg de alimentos, além de 38.573,09kg para entidades assistenciais do município.

Em dezembro, foi promovida a ação “Um Doce Natal”, voltado para 369 crianças, que participam de diversos projetos sociais desenvolvidos pelas organizações e entidades assistenciais do município. A iniciativa tornou mais alegre e acolhedor o Natal das crianças, com a entrega de sacolas personalizadas, contendo panetones e caixas de bombons.

“O Fundo Social tem um papel fundamental para oferecer apoio e suporte às famílias em situação de vulnerabilidade social do município. As campanhas desenvolvidas e as parcerias firmadas para a realização de diversas ações ao longo do ano, proporcionaram a melhoria da qualidade de vida da população que mais precisa. O trabalho e a dedicação de toda a equipe do Fundo Social é essencial para que as pessoas possam enfrentar e superar os desafios, recebendo acolhimento e atenção”, disse o prefeito Chico Sardelli.

De acordo com o balanço de 2025, foram realizados 229 atendimentos a entidades assistenciais, e a Farmácia do Fundo Social distribuiu gratuitamente 16.881 medicamentos em 7.392 atendimentos a usuários.

Foram entregues ainda 5.448 litros de leite às famílias em situação de vulnerabilidade social e entidades do município. Além disso, 450 usuários foram atendidos com 1.488 dietas enterais e fórmulas infantis e mais de 40.218 unidades de fraldas geriátricas e infantis foram doadas a 1.027 pessoas.

Houve ainda a entrega de 1.538 unidades de materiais de limpeza para 33 usuários. Também foram doados 1.753 unidades e 491 litros/kg de materiais de limpeza a entidades de Americana.

O Fundo Social ainda efetuou 89 empréstimos de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, andadores e bengalas e doou 84 óculos de grau, mediante a apresentação de receita oftalmológica, durante o ano.

Em parceria com o Fundo Social, o programa Mãe Americanense, promovido pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou quatro edições este ano, atendendo 198 gestantes, que receberam kits de enxoval para seus bebês.

O Governo do Estado também colaborou com o município, destinando 1.825 cestas básicas e 250 cobertores por meio do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo. Já a Campanha do Agasalho de Americana “Juntos para Aquecer” arrecadou 2 mil quilos de roupas.

A presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli, ressaltou a importância das parcerias e o impacto social das ações. “Os resultados alcançados com as campanhas, junto aos diversos parceiros, tornaram melhor a vida de muitas pessoas. O impacto social das ações é transformador e a sociedade participou e contribuiu para viabilizar as campanhas e iniciativas voltadas à população que mais precisa”, destacou.

Eventos

As parcerias realizadas pelo Fundo Social foram fundamentais para a arrecadação de doações em prol da população que mais precisa.

Durante a 37ª Festa do Peão de Americana, em junho, foram doadas ao órgão municipal 5 toneladas de arroz pela Urbano Alimentos, proprietária da marca Broto Legal, em parceria com os Supermercados São Vicente, e também 7 toneladas de alimentos das empresas Hudtelfa, Nicoletti, Saltorelli, Sky Fit, Persianas Garcia, Ponto Visão, Rozac, Supermercados São Vicente, SelPack e Trevilub.

O Instituto Rosa do Bem doou para o Fundo Social, em outubro, 17.906 unidades de fraldas infantis e geriátricas e 2 toneladas de alimentos, arrecadadas durante o evento “Tributo à Vida”, realizado no Teatro Municipal Lulu Benencase, e por meio da troca de camisetas para a 15ª Caminhada Por Amor à Vida, promovida na Avenida Brasil.

O 8º Encontro de Carros Antigos, realizado em agosto, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), arrecadou 2 toneladas de alimentos. E o Americana ExpoCars arrecadou 10,8 toneladas de alimentos, em maio, na FIDAM.

O evento Samba Food Festival, realizado no Centro de Cultura e Lazer, em outubro, arrecadou 1,4 tonelada de alimentos.

O “Me Leva Festival”, realizado no dia 6 de setembro, no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), doou seis toneladas de alimentos.

O Roteiro Gastronômico, promovido em setembro pela Secretaria de Cultura e Turismo, no Portal de Americana, entregou 11.300 unidades de óleo.

O Festival Celebra Americana, realizado em novembro, no CCL, arrecadou 4 toneladas de alimentos.

A Copa Terceirão, com o apoio da Secretaria de Esportes, arrecadou 5 toneladas de alimentos.

Os eventos promovidos este ano no Teatro Municipal Lulu Benencase, pela Secretaria de Cultura e Turismo, somaram em doações 22 toneladas de alimentos.

Atendimento

O Fundo Social de Solidariedade realiza atendimento ao público às segundas-feiras, das 12h às 16h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 16h. Já a Farmácia, localizada na sede do órgão, funciona às segundas-feiras, das 12h às 16h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 16h. Os medicamentos controlados são entregues exclusivamente às sextas-feiras.

Para a retirada de medicamentos é necessário apresentar a receita original, um documento do paciente e comprovante de endereço em nome do paciente ou o CadSUS (Cartão Nacional de Saúde) atualizados.

A sede do Fundo Social fica na Rua das Poncianas, 930 B – Jardim São Paulo, onde também são recebidas as doações.

