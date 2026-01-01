O ano que começa (2026) trará novos desafios para vereadores de Americana. Com sete novatos eleitos em 2024, a cidade deverá ter poucos candidatos este ano (prevê-se 1 para estadual e 2 para federal) contra um número bem maior em 2022.

Devem ser candidatos a deputado federal os vereadores Leco Soares (Podemos) e Leonora Périco (PL) e a deputada estadual Juliana Soares (PT).

Leco, Leonora e Juliana têm pretensões para 2028 (vir a prefeito ou a vice), mas ainda vão por os nomes para o crivo das urnas este ano.

Leco surgiu em 2025 como nome forte para a disputa em 2028, se firmou como força regional no seu partido e agora em 2026 vai encarar a primeira eleição ‘maior’ na região.

2026 e Leonora

Nome forte no PL também por conta da cota feminina e racial, Leonora vai pra segunda eleição seguida para deputada com perspectiva de mais recursos que em 2022- quando saiu a estadual pelo PDT.

Os outros 15 ou 16 vereadores que estarão fora da disputa para deputado devem ter seus candidatos e buscar entregar votos para os candidatos. Estima-se que metade deles ‘fechem’ com o candidato do governo Franco Sardelli (PL) e alguns ainda busquem alçar voos ao longo do ano.

