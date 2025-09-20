Na sexta-feira (19), a Prefeitura de Nova Odessa, promoveu ação especial de plantio de mudas em comemoração ao Dia da Árvore. O evento celebrado oficialmente em 21 de setembro foi feito por meio da Secretaria do Meio Ambiente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A iniciativa contou com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi, de servidores da prefeitura e de colaboradores da Ágilbag, nova empresa que está se instalando próxima ao local do plantio. Ao todo, foram plantadas 50 mudas em uma área verde localizada no bairro Industrial Experts, nas proximidades do Terra Nova.

De acordo com o secretário Rafael Brocchi, embora a cobertura arbórea urbana de Nova Odessa já esteja próxima da totalidade, a prefeitura segue incentivando a população a manter e ampliar o plantio de novas mudas. “A arborização é um trabalho contínuo e coletivo. Por isso, reforçamos sempre a importância da participação dos moradores nesse processo”, afirmou.

Brocchi também destacou os avanços significativos alcançados nos últimos meses. “Em menos de um ano, já plantamos mais de 5 mil mudas de espécies nativas nas vias da cidade. Nossa meta é ter 100% da área urbana arborizada até 2030 — ou chegar o mais próximo disso”, completou o secretário.

Dia da Árvore e o paraíso do verde

Na região, Nova Odessa registra um dos maiores índices de arborização urbana, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com 93,97% das moradias cercadas por árvores.

Qualquer cidadão interessado em plantar árvores pode procurar a Secretaria Municipal de Meio de Ambiente, que está localizada no terceiro pavilhão do Instituto de Zootecnia (IZ), ou entrar em contato pelo telefone (19) 3476-5728.

Leia Mais notícias da cidade e região