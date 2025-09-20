Time de Sumaré- Cerca de 500 profissionais da área educacional participaram, nesta quarta-feira (17), do 8º Simpósio de Educação Especial e Inclusiva, promovido pela Secretaria de Educação de Sumaré. O encontro, gratuito e aberto ao público, integrou a programação do Setembro Verde e foi realizado no Clube Recreativo da cidade entre 13h e 17h.

Atualmente, a rede municipal de ensino atende 1.145 alunos de inclusão regularmente matriculados, com suporte de uma equipe formada por 190 profissionais, entre eles 56 professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e 130 cuidadores.

Para o secretário municipal de Educação, Danilo de Azevedo, o simpósio reforça o compromisso da cidade com uma educação inclusiva de qualidade.

“A inclusão não é apenas um princípio, mas uma prática que precisa estar presente no dia a dia das nossas escolas. Nosso trabalho é garantir que cada estudante, com ou sem deficiência, tenha acesso a uma educação justa, respeitosa e de qualidade, que valorize suas potencialidades e promova sua autonomia”, destacou.

O evento contou com a parceria das entidades Pestalozzi e APAE de Sumaré, instituições de referência no atendimento a pessoas com deficiência. A programação trouxe debates e reflexões sobre os desafios da inclusão no ambiente escolar, além de práticas para fortalecer a atuação dos profissionais da rede.

Entre os palestrantes convidados estiveram os especialistas Leandro Rafer e Adriano Fiúza do Nascimento, que compartilharam experiências e orientações voltadas à inclusão e ao aprimoramento da prática pedagógica.

