O apresentador Faustão Silva voltou a reaparecer este sábado ao participar do casamento da filha. Ele estava em cadeiras de rodas e era empurrado pelo filho João.

A aparição do veterano da comunicação acontece quase um mês após a sua alta hospitalar. Na ocasião, ele ficou três meses internado em São Paulo e passou por dois transplantes.

Internação de Faustão

Fausto Silva recebeu alta no dia 28 de agosto após um longo período de internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele havia sido internado no dia 21 de maio para tratar uma infecção bacteriana.

A alta ocorreu após mais de 90 dias de internação, cerca de três meses.

Segundo boletim médico, o apresentador mostrava bom estado clínico e funcionamento adequado dos órgãos transplantados. Ele seguirá o tratamento em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular.