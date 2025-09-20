Protocolo 12-3-30 popular entre iniciantes nas academias

Criado pela influenciadora americana Lauren Giraldo, o protocolo 12-3-30 tornou-se uma das tendências de treino mais populares das redes sociais nas últimas semanas. A prática, que consiste em caminhar na esteira por 30 minutos, a 4,8 km/h, com inclinação de 12%, já soma mais de 700 milhões de visualizações na hashtag #12330workout no TikTok e atrai principalmente iniciantes e pessoas com restrições ou que não gostam de correr.

Segundo o treinador da Smart Fit Lucas Florêncio, o apelo do protocolo está no equilíbrio entre simplicidade e intensidade. “É um treino de baixo impacto, mas suficientemente desafiador para gerar resultados. A prática pode ser feita em casa e tem ganhado a atenção de iniciantes”, diz.

Estudos recentes ajudam a entender a repercussão. Pesquisas indicam que, embora a corrida apresente maior gasto calórico por minuto, o 12-3-30 utiliza um percentual mais elevado de gordura como fonte de energia — cerca de 41%, contra 33% observados na corrida.

Para Florêncio, no entanto, isso não significa superioridade absoluta. “Em termos de eficiência de tempo, a corrida leva vantagem. Mas, para maior utilização de gordura, o protocolo tem leve superioridade.” Na comparação com treinos intervalados de alta intensidade (HIIT), ele observa que o método também fica atrás em efeitos metabólicos, mas oferece maior tolerância e sustentabilidade, fundamentais para quem está começando.

Prática exige cuidados

Apesar dos benefícios, a prática exige cautela. A inclinação elevada aumenta a exigência sobre panturrilhas, lombar e isquiotibiais, o que pode gerar desconforto ou sobrecarga em pessoas sem preparo adequado. “Controlar variáveis como velocidade, inclinação e tempo total é essencial para treinar com segurança e eficiência. Quem tem histórico de dores nos joelhos, tornozelos ou lombar deve avaliar antes de adotar o protocolo”, orienta Florêncio.

Ele também aponta os principais mitos que circulam nas redes, como a ideia de que o treino “queima apenas gordura”, de que é sempre melhor que a corrida ou de que pode ser feito todos os dias sem prejuízos. “Nenhum exercício é isento de riscos ou substitui sozinho uma estratégia completa. A variação continua sendo importante para ampliar benefícios”, afirma.

Musculação como aliada

Outro ponto enfatizado pelo treinador é a necessidade de aliar o protocolo à musculação, tanto para garantir equilíbrio físico quanto para potencializar resultados, já que fortalecer a musculatura reduz riscos de lesão, melhora a postura e aumenta o gasto calórico em repouso.

Para quem pretende iniciar, Florêncio recomenda progressão gradual, começando com inclinações mais baixas, atenção à postura ereta, uso de tênis adequados, intercalando sessões com dias de descanso e reduzindo intensidade em caso de dor.

Na visão do treinador, o 12-3-30 pode se consolidar como parte de um programa de treinos a longo prazo, desde que inserido em uma rotina variada. “É excelente para quem tem baixa adesão ao exercício cardiovascular, mas precisa ser combinado a outras modalidades para gerar resultados consistentes e sem riscos”, avalia.

Modelo de programa semanal (combinação 12-3-30 + musculação) Protocolo 12-3-30

Dia Cardio (12-3-30) Musculação / Outros Seg Opcional: Transport, bike ou descanso MMII + Core (ênfase em glúteos e lombar) Ter 12-3-30 Peito + Tríceps + abdômen Qua 12-3-30 Costas + Bíceps + core Qui Atividade leve: yoga, mobilidade MMII + Core Sex 12-3-30 ou versão intervalada Peito + Tríceps + abdômen Sáb Atividade leve: yoga, mobilidade Costas + Bíceps + core Dom Descanso completo Alongamento, mobilidade, preparação para semana

