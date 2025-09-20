A prefeitura de Americana informou que vai fiscalizar o quiosque acusado de cobrar ‘pedágio’ de barcos e jetskis que usam o ponto para entrar na represa de Salto Grande na Praia dos Namorados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A primeira denúncia chegou ao NM esta semana e depois foram pelo menos 5 relatos que indicam a cobrança de pedágio no comércio local.

Os denunciantes contam que existe uma cobrança indevida chamada ‘taxa de desembarque’ para quem pretende chegar até a água com barco ou jet ski.

A história é a seguinte: quem chega na rampa de acesso a represa é parado no portão. Esse portão estaria colocado lá indevidamente por tratar-se de uma área pública, uma área que o dono incorporou na Lanchonete.

Nota da prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana informa que está sendo apurada a denúncia e se, constatada a irregularidade, serão adotadas as medidas cabíveis.

Leia Mais notícias da cidade e região