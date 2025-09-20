Semana do Trânsito: ação educativa em Santa Bárbara premia respeito a pedestres

Uma ação promovida pela Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), na manhã desta quinta-feira (18), premiou e orientou frequentadores da região central sobre o uso da faixa de pedestre. A atividade “Faixa Premiada” teve participação da Guarda Civil Municipal e da Cidade Mirim de Trânsito “Álvaro de Souza Teixeira” e ocorreu no cruzamento das ruas Prudente de Moraes com Santa Bárbara, em frente à Praça Central de Santa Bárbara d’Oeste.

A campanha integra a Semana Nacional do Trânsito, realizada de 18 a 25 de setembro, que tem como tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”. O objetivo é conscientizar condutores e pedestres sobre o uso correto da faixa de pedestre e respeito às regras de trânsito para preservar vidas.

Ação na semana do trânsito

A ação consistiu na abordagem com distribuição de materiais informativos, orientações a pedestres e condutores sobre o uso correto da faixa de pedestre, utilização de alarme sonoro para estimular a atenção e o respeito mútuo no trânsito e distribuição de brindes com o apoio de estabelecimentos comerciais e da ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste).

“Guardas municipais e agentes da Cidade Mirim de Trânsito realizaram a ação interagindo com a população que recebeu a iniciativa de maneira positiva, contribuindo de maneira próxima com a educação de trânsito no município”, disse o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.





Blitz educativa

A Guarda Municipal segue com blitz educativa em diversos pontos da cidade nos próximos dias e a próxima “Faixa Premiada” será realizada no dia 25, também no entorno da Praça Central, encerrando as atividades programadas.

A Semana Nacional de Trânsito é celebrada anualmente, conforme estabelece o artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e constitui um período dedicado à promoção de ações educativas, realizadas de forma ampla e padronizada pelos órgãos e entidades de trânsito em todo o país.

