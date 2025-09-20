Centro Cultural e Biblioteca Léo Sallum celebra 25 anos em Santa Bárbara

Santa Bárbara d’Oeste comemora em setembro os 25 anos de um dos mais importantes espaços culturais e educacionais da cidade: o Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum. Fundado em 22 de setembro de 2000, na Zona Leste do Município, o espaço nasceu do desejo e da necessidade da população por um equipamento público que estimulasse a leitura, o acesso ao conhecimento e a convivência cultural. Ao longo de duas décadas e meia, tornou-se referência em formação, difusão cultural e valorização da memória barbarense.

Para celebrar a data, a programação do espaço inclui sessões gratuitas do espetáculo teatral “As histórias fantásticas de Pif e Paf”, dentro do projeto “Nas Asas da Leitura”, nesta sexta-feira (19), às 9h30, e na próxima segunda-feira (22), às 9h30 e 14h. Durante toda a semana, também acontecem intervenções artísticas nas aulas e na própria biblioteca, promovendo momentos de incentivo à leitura e interação com o público. Duplas de artistas do projeto percorrem os espaços contando histórias sobre a trajetória do Centro Cultural e realizando atividades literárias com crianças, jovens e adultos.

O projeto “Nas Asas da Leitura”, coordenado pelo escritor, ator e narrador oral Amauri de Oliveira, foi selecionado no edital Fomento CultSP PNAB nº 29/2024 e, ao longo de um ano e meio, desenvolverá mais de 100 ações culturais em bibliotecas públicas e comunitárias de Santa Bárbara d’Oeste. Entre elas estão oficinas de criação literária, clubes de leitura, bate-papos com autores, sessões de contação de histórias, intervenções artísticas e capacitações de funcionários, fortalecendo a relação entre literatura, teatro e narrativa oral.

História do Centro Cultural

A relevância do Centro Cultural e Biblioteca Léo Sallum vai além da comemoração. O espaço nasceu de uma conquista coletiva, fruto do orçamento participativo de 1998, quando moradores da Zona Leste apontaram a necessidade de uma biblioteca pública. Construído com o trabalho de servidores municipais e apoio da comunidade, foi inaugurado em 2000 com um acervo inicial de 4.500 livros doados pela Biblioteca Central. Hoje, abriga cerca de 25 mil obras, com 15.500 usuários cadastrados.

Com 765,96 m² distribuídos em dois pavimentos, o edifício foi projetado para atender diferentes necessidades da população. No piso inferior, funciona a biblioteca, com salas de leitura voltadas ao público infantojuvenil e ao acervo geral, além de um salão central e setores administrativos. Já o piso superior abriga o espaço cultural, utilizado para cursos, exposições, peças teatrais, palestras e eventos diversos, com um salão que comporta até 100 pessoas. Em frente ao prédio, a Praça Brasil 500 Anos, assinada pelo arquiteto Paulo Rogério Passos Cham, amplia a dimensão simbólica do espaço. O local, que já contou com espelhos d’água, hoje preserva a escultura em forma de nau-livro criada pelo artista barbarense Antônio Alfonso em homenagem ao cinquentenário do Descobrimento do Brasil.

Ao longo dos anos, recebeu melhorias importantes, como a implantação do telecentro em 2010 e a instalação de elevador em 2017, garantindo mais acessibilidade. O espaço também se consolidou como polo cultural, oferecendo gratuitamente cursos e oficinas de teatro, ballet, música, capoeira, artes visuais, fotografia, entre outros, atendendo em média 1.200 pessoas por ano. Além da biblioteca, o centro é palco de exposições, ensaios de grupos teatrais, mostras culturais e parcerias com escolas da região.

Quem foi Léo Sallum

O nome do espaço é uma homenagem ao professor Léo Sallum, dentista, educador, radialista e incentivador da cultura barbarense. Sallum foi assessor administrativo da Prefeitura até seu falecimento, em janeiro de 1999, deixando um legado de dedicação à educação e à vida cultural da cidade.

Para o secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Felix, os 25 anos do Centro Cultural e Biblioteca Léo Sallum simbolizam a força da comunidade e a importância da democratização do acesso à cultura. “Celebrar este aniversário é reconhecer todos os servidores, professores, artistas e cidadãos que ajudaram a construir a história desse lugar. Cada tijolo, cada livro, cada atividade realizada aqui carrega a marca do esforço coletivo e do amor pela cultura. O Léo Sallum é um equipamento que transforma vidas, promove a cidadania e mantém viva a memória da nossa cidade. Em nome do prefeito Rafael Piovezan, agradeço a todos que fizeram e fazem parte dessa trajetória, pois este patrimônio é de toda Santa Bárbara d’Oeste”, comentou.

O Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum está localizado na Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova, e funciona de segunda a sexta-feira das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Atualmente, a história do espaço continua sendo escrita diariamente por sua equipe: Andréia Teodoro Pinto (Chefe de Divisão de Cultura e Turismo), Vera Lucia Ferreira Ruiz Perez (Inspetora de Alunos), Mayara Velasquez Rodrigues Castelo Branco (Agente de Administração), Daniela Naldi de Oliveira (Escriturária) e Maria Aparecida do Nascimento (Auxiliar de Serviços Gerais).

