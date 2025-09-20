A fase de pré-quartas de final da 2ª divisão do Gigantão 2025, Campeonato de Futebol Amador promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, acontece neste domingo, a partir das 8h.

No campo do Benfica, União Família e Sporting ZC abrem a rodada eliminatória às 8h, e em seguida, às 10h, São Vito e Benedetto’s se enfrentam por mais uma vaga nas quartas.

No campo do Parque Novo Mundo, às 8h, E.C Novo Mundo e Leão E.C/Jardim da Paz tem confronto marcado pela classificação. Às 10h, Unidos da Norte e São Paulo Lírios medem forças.

“A disputa pelo acesso à 1ª divisão chegou à reta decisiva e temos certeza que o domingo será de grandes confrontos nos campos do Benfica e do Parque Novo Mundo. As torcidas podem esperar jogos bem disputados rumo à fase quartas de final”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

PRÉ-QUARTAS DE FINAL Gigantão

2ª divisão – 21/09 (domingo)

Campo do Benfica

8h – Sporting ZNC x União Família

10h – São Vito x Benedetto’s

Campo do Parque Novo Mundo

8h – E.C Novo Mundo x Leão E.C/Jardim da Paz

10h – Unidos da Norte x São Paulo Lírios

