Dia do Servidor Público: SBO informa o funcionamento dos serviços no recesso

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que os serviços essenciais serão mantidos nas repartições públicas municipais na segunda-feira, dia 27, durante o recesso em comemoração ao Dia do Servidor Público. O atendimento ao público nas demais repartições será retomado na terça-feira, dia 28.

O Dia do Servidor Público é celebrado em 28 de outubro, porém, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 6.554/2015, quando a data recair em uma terça-feira, o recesso será antecipado para a segunda-feira, e quando ocorrer em quartas ou quintas-feiras, será transferido para a sexta-feira.

Funcionarão em regime de plantão a Guarda Municipal, a Defesa Civil, o DAE (Departamento de Água e Esgoto), os Prontos-socorros, o Velório Municipal, os Serviços de Cemitério e a Coleta de Lixo.

A Guarda Municipal pode ser acionada pelos telefones 153 e (19) 3458-1388. O DAE atende pelos números (19) 3459-5910 e 0800-770-3459, enquanto a Defesa Civil pode ser contatada pelo 199.

A coleta de lixo será realizada normalmente, conforme a escala habitual. Os Ecopontos dos bairros Planalto do Sol, Olaria e Gerivá também funcionarão normalmente, das 6h às 11h e das 12h30 às 18h.

Os Parques Municipais estarão abertos em seus horários habituais. Parque dos Ipês: das 6h às 20h; Parque dos Jacarandás: das 6h às 22h; Parque Taene: das 7h às 17h; Parques Infantis Tom Leite e do Panambi: das 7h às 19h.

Ficam suspensos nesta segunda-feira (27) os atendimentos no Centro Médico de Especialidades, UBSs (Unidades Básicas de Saúde), Centro de Exames e Diagnósticos, Complexos Regionais de Saúde dos bairros Pérola e Europa, Centro de Referência em Saúde da Mulher, CAPS Infantojuvenil, Laboratório de Análises Clínicas e CEO (Centro de Especialidades Odontológicas). Também estarão fechados os setores administrativos do Paço Municipal e demais serviços, como a Clínica Veterinária Meu PET, o Desenvolve Santa Bárbara, as bibliotecas e os espaços culturais.

