Duplicação da Estrada da Balsa entra na etapa de recapeamento nesta quinta-feira

A duplicação da Estrada da Balsa, que liga a região do Jardim das Orquídeas aos bairros Jardim da Balsa I e II, em Americana, entra em uma nova etapa nesta quinta-feira (23), com o início do recapeamento asfáltico da pista já existente antes das obras. Os trabalhos são executados como contrapartida da empresa AVT Incorporadora pela construção de um empreendimento residencial no local.

Durante a realização do serviço, a via será interditada no sentido centro/bairro, a fim de garantir a segurança de motoristas e pedestres. Dessa forma, os veículos que desejarem acessar o Jardim da Balsa deverão fazer o desvio pela Avenida Rogério Zanaga de Camargo Neves e virar na Rua Maria Amélia Santos Stefani. A interdição segue até o dia 14 de novembro, e o local estará devidamente sinalizado pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura.

Paralelamente, as equipes seguem avançando com os trabalhos de pavimentação e implantação de guias e sarjetas na nova pista, no trecho entre a nova rotatória e o Jardim da Balsa.

“Essa é uma etapa importante para garantir mais qualidade e segurança no trecho que já existia, enquanto seguem os trabalhos de duplicação. A obra está avançando bem e, em breve, a população dessa região vai contar com uma via totalmente renovada e estruturada”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“A duplicação da Estrada da Balsa é uma obra estratégica para melhorar o trânsito e facilitar o acesso à região. Estamos acompanhando de perto o andamento e satisfeitos em ver o projeto ganhando forma, com melhorias que trarão mais mobilidade e valorização para todo o entorno”, ressaltou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

As obras consistem no prolongamento da Avenida João Luiz Mazer, em um trecho de aproximadamente 1 km entre as ruas Antônio Dirceu de Leão e Rio Jiparaná. As melhorias no local incluem a recuperação do asfalto da via já existente e a duplicação das faixas de rolamento, com implantação de guias, sarjetas, rotatória, novo pavimento, canteiro central com paisagismo, ciclovia, rotatória e iluminação. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em novembro.

