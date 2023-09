Dia do Sexo: cantora Sonja lista 11 músicas para criar o clima perfeito

Dia 6 de setembro é celebrado o Dia do Sexo. O que começou como

uma campanha publicitária em 2008, fez todo o sentido e claro, se tornou um motivo para comemorar. E para entrar no clima, nada melhor do que uma playlist picante que desperta os sentidos. Do soul ao blues com uma pitada de rock’n’roll, a cantora Sonja revelou – com muito prazer – as suas músicas favoritas e nada convencionais para a hora H.

Confira:

1. Why don’t you do right – Amy Irving e Charles Fleischer

2. Half Time – Amy Winehouse

Leia + sobre Famosos, artes e música

3. Mania de você – Rita Lee

4. Tardes Que Nunca Acabam – Baco Exu do Blues

5. Poetry: How does it feel? -Akua Naru

6. Gambler’s Blues – Otis Rush

7. I want to Ta ta you, baby – Etta James

8. I just want to make love to you – Single Version – Muddy Waters

9. Psiu – Liniker

10. Let’s Get Personal – Betty Davis

11. Redbone – Childish Gambino

Plus! – Sugar Mama – Sonja

Saiba mais sobre Sonja

Com influências diretas do Blues e Soul, a cantora Sonja lançou o seu mais novo álbum autoral, “Rainha de Copas”, no dia 25 de Agosto. A artista destaca a intensidade pessoal que esse álbum carrega, e afirma que o disco tem um lugar em sua vida como uma espécie de cura, para cicatrizar tudo aquilo que já viveu em relações abusivas, em processos internos de superação e a reconexão com a espiritualidade.

Com influências sonoras de Ney Matogrosso, Rita Lee, Sharon Jones & The Dap-Kings, John Coltrane, Tim Maia, The Suffers e entre outros ícones na música, Sonja não rotula suas composições a um gênero musical específico, mas afirma que quer quebrar as barreiras do “seletivo” para as pitadas de blues. “Acredito que todos temos o blues dentro de nós. Acredito que é sim um gênero que pode alcançar as massas”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP