Dia dos Pais: Tivoli tem presente, lounge especial e show de rock gratuito

O Tivoli Shopping preparou uma ação especial para tornar o Dia dos Pais ainda mais memorável: a campanha “Mais que um pai, meu presente”, que presenteará os clientes com um copo térmico exclusivo.

Entre os dias 04 e 17 de agosto, os clientes que realizarem R$300 em compras nas lojas participantes ganham o copo térmico exclusivo. A iniciativa é válida para compras com CPF, limitando-se a uma unidade por CPF, enquanto durarem os estoques.

Além do presente especial, o shopping preparou um lounge de ofertas localizado em frente à loja Brilho Brasil, com diversas sugestões de presentes para quem deseja surpreender no Dia dos Pais com criatividade e estilo.

“O Dia dos Pais é uma data muito especial e, por isso, preparamos uma campanha completa, com presentes, conveniência e entretenimento de qualidade”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Tributo a Raul Seixas celebra o Dia dos Pais com muita música

Como parte das celebrações, o Tivoli abre a temporada do já tradicional “Clássicos do Rock” no dia 07 de agosto, às 19h30, com show gratuito em homenagem ao Dia dos Pais. A apresentação será conduzida por Raul Seixas & Banda Ecologia, grupo formado em 1982 e liderado por Mauro Ross.

Com um repertório vasto, a banda promete uma noite repleta de grandes sucessos do rock nacional, em um tributo a Raul Seixas.

“Queremos oferecer uma experiência completa, que envolva os pais e toda a família em um momento especial. A apresentação com tributo ao Raul Seixas é uma oportunidade de celebrar com música, emoção e boas lembranças”, completa Paula.

SERVIÇO:

Campanha “Mais que um pai, meu presente”

📅 De 04 a 17 de agosto

🎁 R$300 em compras = 1 copo térmico exclusivo

⚠️ 1 unidade por CPF | Válido enquanto durarem os estoques

📄 Regulamento: promocao.tivolishopping.com.br

Show “Clássicos do Rock” – Tributo a Raul Seixas

📅 Quinta-feira, 07 de agosto

🕗 A partir das 19h30

📍 Praça de Eventos | Tivoli Shopping

