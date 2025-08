Filmes e séries mais visto da semana

trazidos para os leitores do NM pela JustWatch.com



A hipnose clínica vai além do que muitos imaginam. Não se trata de um ‘estado de transe mágico’.

Aos 29 anos,Flávia Marques já não enxergava mais cor na vida. Moradora de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, ela enfrentava um quadro severo de depressão, sobrepeso e desmotivação generalizada. “Eu estava com quase 100 quilos, sem vontade de nada. Sempre fui muito ativa, mas de repente veio esse vazio, essa vontade de desaparecer”, conta.Foi por meio de um primo que Flávia conheceu a hipnoterapia.

A mudança começou logo na primeira sessão. Após quase quatro horas, a experiência marcou o início de uma transformação física e emocional:com a terapia e outras mudanças no estilo de vida, Flávia perdeu 25 quilos em oito meses. Ao compartilhar o processo nas redes sociais, atraiu seguidores e deu início à carreira de influenciadora digital.“Quando a mente está travada, nada anda. A hipnoterapia me ajudou a destravar tudo: o corpo, as emoções, a minha vontade de viver”, diz.

Terapia faz toda diferença

O terapeuta Renê Skaraboto destaca que a hipnose clínica vai além do que muitos imaginam. “Não se trata de um ‘estado de transe mágico’, como se vê em shows. É um processo terapêutico sério, baseado em ciência, que acessa memórias e padrões inconscientes para promover mudanças reais na vida do paciente. Com consciência, responsabilidade e técnica, ajudamos o paciente a reorganizar suas emoções e enfrentar traumas que o impedem de seguir em frente.”

Flávia ainda recorreu ao tratamento em outros momentos delicados da vida. O mais marcante foi o falecimento do pai. “Não conseguia lidar com o luto. Meu pai sempre foi muito presente. Parecia que meu mundo tinha acabado. A hipnoterapia não apagou a dor, mas me ajudou a aprender a conviver com ela e seguir adiante.”

Segundo Skaraboto, o luto é uma das demandas mais recorrentes no consultório. “Muitos pacientes chegam dizendo que não conseguem respirar, que não têm mais sentido na vida. A hipnoterapia não elimina o sofrimento, mas ajuda a ressignificar a perda, oferecendo espaço para o recomeço.”