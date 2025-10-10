Diabetes e amputações no Brasil: alerta para prevenção e tratamento de feridas

Agravamento de feridas por diabetes geram mais de 282 mil amputações no SUS em 11 anos

📌 O Brasil já ocupa a 6ª posição no ranking mundial de diabetes: hoje são 16,6 milhões de pessoas diagnosticadas, contra 3,3 milhões no ano 2000 — um aumento de 403% em pouco mais de 20 anos.

📌 O impacto no sistema de saúde é preocupante: entre 2012 e 2023, o SUS realizou mais de 282 mil amputações de pernas e pés. Apenas em 2020, foram mais de 10 mil amputações em oito meses.

📌 Estudos mostram que 85% dessas amputações poderiam ser evitadas, já que começam com feridas nos pés que, se tratadas corretamente, não evoluiriam para quadros graves.

📌 Clínicas especializadas, como a Cicatriclin, vêm apresentando alternativas inovadoras com terapias modernas (curativos especiais, oxigenoterapia hiperbárica e pressão negativa), inclusive disponíveis pelo SUS, que reduzem o risco de amputações e aceleram a cicatrização.

📌 Além de salvar vidas e preservar a mobilidade dos pacientes, esses tratamentos também reduzem custos para o sistema público de saúde, já que o tratamento precoce é muito mais econômico do que uma cirurgia de amputação e suas complicações.

Dra. Bianca Oliveira (CRM – BA 19732) é médica hiperbarista e com mais de 15 anos de experiência e fundadora da Cicatriclin. Também é Diretora Médica do Grupo Cicatriclin e também da Hipermed – Clínica Multi e Moneplace de Medicina Hiperbárica. Coordenadora Médica das comissões de pele dos Hospitais Samur, São Vicente e Unimec. Professora da Pós-Graduação em Tratamento Avançado de feridas pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais em parceria com o Hospital Mater Dei. Professora do curso de feridas da Cicatriclin Educação.

