5 livros do universo musical para ler em outubro

Seleção traz obras que conectam música, histórias de superação, liderança e imaginação, em diferentes gêneros e para públicos diversos

Do retorno dos Beatles reimaginado em uma HQ ao universo pessoal da dupla Anavitória, passando ainda por um guia de como ser um “líder rockstar”, separamos algumas indicações de leituras que têm a música como fio condutor da narrativa.

São obras para públicos de diferentes idades, gostos literários e momentos de vida, mas todos têm em comum a paixão pela música. Confira a seleção!

De volta a Liverpool

E se os Beatles tivessem voltado? Será que o quarteto conseguiria reconquistar o mundo com seus acordes e melodias? É o que os ilustradores Hervé Bourhis e Julien Solé propõem nesta HQ que chega ao Brasil pelo selo HQueria, do Grupo Editorial Alta Books. Uma forma criativa de homenagear a maior banda de todos os tempos.Autoria: Hervé Bourhis e Julien Solé | Editora: HQueria | Onde encontrar: Amazon

A música das nuvens

A violinista Alissa Venâncio nunca imaginou que sua vida mudaria de forma tão drástica. Após um incidente ter destruído seu maior tesouro (o violino), ela é forçada a deixar a cidade natal e as melhores amigas para trás. Enquanto tenta se adaptar à nova realidade, a protagonista enfrentará bullying e crises de identidade, mas com fé, música e a amizade de Theo, a jovem embarca numa jornada de superação, esperança e recomeços. Autoria: Arlene Diniz | Editora: Mundo Cristão | Onde encontrar: Amazon

Seja um Rock Star nas Empresas

O rock nunca foi só música, é energia, identidade e revolução. Neste livro, o compositor Michel Mariano Pizzetti conecta a força de nomes como Tina Turner, Queen, Beatles e Pink Floyd às práticas de gestão. A obra é um convite para liderar com atitude e autenticidade, além de ter o mesmo impacto de um astro do rock. Autoria: Michel Mariano Pizzetti | Editora: Viseu | Onde encontrar: Amazon

Me conta dois contos das Anavitória

Nesta obra infantil, o produtor musical e empresário Felipe Simas, gerente de carreira da dupla Anavitória, cria dois universos, que reúnem elementos e características de Ana Clara Costa e Vitória Falcão, inspirados em histórias reais. A obra, formatada no estilo 2 em 1 ou “vira-vira”, é carregada de sensibilidade e poesia e ganhou contornos coloridos com as ilustrações de Luciana Grether. Autoria: Felipe Simas | Editora: Trix | Onde encontrar: Amazon

Seja protagonista

Com uma carreira de mais de 30 anos como compositor de trilhas sonoras, Alvaro Fernando já criou mais de 3 mil jingles e trilhas sonoras para marcas como iFood, Coca-Cola, Bradesco, Volkswagen, Audi, Vivo e Knorr. Nesse livro, ele discute como o ser humano pode se manter protagonista da inovação no futuro mesmo com a ascensão da IA e reflete, inclusive, sobre os efeitos da mecanização da produção cultural, especialmente na composição, mixagem e produção de músicas. Autoria: Alvaro Fernando | Editora: DVS Editora | Onde encontrar: Amazon