Novidades da GWM, Omoda e Audi no Brasil

O novo SUV estará disponível em seis cores exclusivas: Azul Cianita, Branco Pérola, Solar Gold, Preto Khalifa, Verde Esmeralda e Verde Turmalina, tonalidades que reforçam a elegância e a estética premium do modelo.

Em termos de segurança e assistência à condução, o Wey 07 é equipado com sistema de condução semiautônoma de nível 2+, incluindo controle adaptativo de cruzeiro, assistente de estacionamento e permanência em faixa, além da frenagem automática de emergência, recursos que reforçam o compromisso da GWM com inovação e segurança de ponta.

Entre os destaques do interior estão o painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, o sistema multimídia central de 14,6 polegadas, com interface intuitiva, fácil navegabilidade e ampla possibilidade de customização; o sistema de som premium com 16 alto-falantes, proporcionando uma experiência imersiva a bordo. O veículo também conta com acesso remoto completo pelo aplicativo My GWM, permitindo ao usuário controlar funções como climatização, travamento e status da bateria diretamente pelo smartphone.

O Wey 07, projetado para oferecer uma experiência completa de conforto e luxo, conta com entre-eixos de 3.050 mm, um dos maiores da categoria, garantindo amplo espaço interno para os seis ocupantes. O modelo possui um cockpit de última geração, que combina tecnologia e design minimalista com materiais nobres e acabamento refinado, possibilitando total acessibilidade e conforto extremo na condução.

Com o Wey 07, a GWM amplia seu portfólio de veículos híbridos no Brasil, reforçando a proposta da autotech de oferecer tecnologia, design e sofisticação, aliados à performance e à eficiência energética. Equipado com o sistema híbrido inteligente Hi4, o modelo conta com motor 1.5 turbo e potência combinada de 517 cv, garantindo aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos.

A GWM Brasil inicia hoje as reservas antecipadas do Wey 07, SUV híbrido plug-in de luxo com seis lugares, que chega para elevar o padrão do segmento premium no país. As reservas podem ser realizadas diretamente no site da GWM (gwmmotors.com.br), no Mercado Livre ou nas concessionárias da marca em todo o Brasil, mediante depósito de R$ 9 mil. O preço oficial do modelo será anunciado no dia 23 de outubro.

Modelo da OMODA & JAECOO chancela acerto da estratégia comercial mesmo antes de estrear no mercado brasileiro. Sucesso na pré-estreia confirma interesse do público pelo SUV premium da fabricante com design e tecnologia de ponta

Omoda E5

Para o OMODA 7 SHS, o preço de pré-venda é inferior a R$ 260 mil, acompanhado de um pacote completo de benefícios, que inclui 1 ano de seguro gratuito, Wallbox ou 1 ano de recarga grátis, além de IPVA 2025 incluso. Os interessados podem realizar a reserva diretamente pelo link oficial: https://www.webmotors.com.br/solutions/loja-oficial/omodajaecoo/

A pré-venda oficial dos modelos OMODA segue aberta até o final de outubro, em parceria com o Webmotors. Os clientes que adquirirem o OMODA 5 terão acesso a um preço especial abaixo de R$ 170 mil, disponível exclusivamente durante o período da campanha. Além do valor promocional, a marca oferece IPVA grátis, ampliando ainda mais a atratividade da oferta.

Com design premiado e foco em inovação e sustentabilidade, o OMODA 5 estreia com motorização híbrida inédita, equipada com o exclusivo sistema SHS (Super Hybrid System). O conjunto entrega alta eficiência energética, baixo consumo de combustível e uma condução mais inteligente e dinâmica, com uma das maiores autonomias da categoria. Compacto, moderno e competitivo, o modelo é ideal tanto para o uso urbano quanto para viagens mais longas.

“O resultado foi surpreendente. Sabíamos do potencial do OMODA 5 SHS-H, mas a velocidade com que as reservas se esgotaram mostra que o público brasileiro está pronto para uma nova geração de SUVs com design e tecnologia de padrão global diferenciada”, afirma Felipe Amaral, Diretor de Desenvolvimento de Rede e Estratégia Comercial da OMODA & JAECOO Brasil. “Decidimos manter as condições especiais de pré-venda até o fim do mês e reforçar o estoque para atender a todos que ainda desejam garantir o seu modelo conosco”, revela o executivo.

Diante da grande procura, a marca anunciou um aumento de 200% no número de unidades do próximo lote, para atender à forte demanda de clientes interessados em adquirir o veículo ainda dentro do mês de outubro – quando as condições de pré-venda se encerram. Para se ter uma ideia do feito, em 24 horas após abertura da página oficial, 30% do lote já sinalizava vendas efetivadas.

O lançamento do novo OMODA 5 HEV superou todas as expectativas da OMODA & JAECOO no Brasil. Menos de uma semana após o início da pré-venda, em 02 de outubro, o estoque do primeiro lote de pré-venda do modelo foi totalmente esgotado — um desempenho que reflete o forte apelo do SUV entre consumidores que buscam design arrojado, tecnologia avançada e eficiência híbrida inédita no segmento premium.

Audi do Brasil abre a pré-venda do novo Q5 na versão S line quattro

Nova versão chega à rede com mais de 40 concessionárias da marca no País

São Paulo, 08 de outubro de 2025 – A Audi do Brasil anuncia a chegada às concessionárias e o início da pré-venda dos novos Audi Q5 SUV S line quattro e Audi Q5 Sportback S line quattro, com preços de R$ 484.990,00 e R$ 499.990,00, respectivamente. A versão topo de linha do modelo possui visual esportivo do kit exterior S Line, rodas Audi Sport de 21 polegadas e equipamentos exclusivos como faróis LED Matrix, câmeras Top View 360°, bancos do motorista com memória e tela do passageiro. A nova versão chega para ampliar a família Audi Q5, que chegou ao mercado nacional em setembro deste ano na versão de entrada Advanced quattro.

“Nos últimos anos, o Audi Q5 alcançou um novo patamar de qualidade entre os utilitários médios de luxo. Não por acaso, foi o veículo mais vendido da marca por dois anos seguidos. Certamente a nova geração irá surpreender os atuais clientes e conquistar novos em breve” aponta Renato Celiberti, Head de Vendas da Audi do Brasil.

Design autêntico e contemporâneo

O novo Audi Q5 incorpora o novo design da marca das quatro argolas. Os vincos retilíneos foram suavizados, dando lugar para linhas mais fluídas e atemporais. A nova arquitetura visual, que estreou no Brasil com o Q6 e-tron e já está presente também nos novos A5 e A6 e-tron, encontra nesta nova geração do Q5 uma sinergia única que agrada aos sentidos desde o primeiro contato.

Na dianteira, os faróis estão mais estreitos, há generosas tomadas de ar verticais com acabamento em cinza fosco, e a tradicional grade singleframe recebeu os novos Audi rings em 2D, além de colmeia interna com uma disposição inédita de seus elementos.

Na lateral, um vinco proeminente percorre a porção meridional das portas até desaguar nas caixas de rodas traseiras, criando uma sensação de constante movimento, enquanto frisos cromados emolduram as janelas.

Por fim, a traseira apresenta linha de cintura elevada que facilita o acesso ao porta-malas, lanternas Full LED interligadas com setas dinâmicas, acabamento em preto no para-choque e escapamentos retangulares. Um visual que mistura sutileza e alto poder de sedução.

Na versão topo de linha S line quattro, o visual da carroceria ganha esportividade com o kit exterior S Line, que adiciona para-choques dianteiros e traseiros esportivos, ponteiras de escapamento cromadas, frisos decorativos das janelas em estilo alumínio, Spoiler traseiro de teto, capa do espelho retrovisor externo na cor do veículo e rodas Audi Sport em design “Split” de cinco braços e 21 polegadas.

Opcionalmente e sem custos, o modelo pode ser equipado com o Pacote Exterior Preto, que consiste em carcaça do espelho retrovisor externo em preto brilhante, frisos decorativos dos para-choques e janelas em preto brilhante, longarinas do bagageiro do teto na cor preta, ponteiras de escapamento pretas e os Audi rings pintados na cor cinza antracite.

Bem-vindo ao futuro: O Palco Digital

A cabine do modelo adota o conceito de palco digital, assim como os demais lançamentos recentes da marca das quatro argolas. O requinte e a sofisticação aparecem nos revestimentos nobres e texturas suaves ao toque no interior, que foi lapidado para proporcionar uma experiência de luxo sem exageros e nos mínimos detalhes.

A tecnologia aliada à ergonomia norteia a distribuição dos elementos ao longo da cabine, que conta com duas telas paralelas – o display panorâmico MMI-touch de 14,5 polegadas com navegador integrado, e o painel de instrumentos digital Audi Virtual Cockpit de 11,9 polegadas. Há diferentes modos de condução por meio do Audi Drive Select, e o conforto a bordo é garantido pelos bancos esportivos com apoios laterais reforçados, ajustes elétricos para motorista e memória do banco do motorista, apoio lombar com ajustes elétricos em quatro vias e, por fim, apoio de braço central com ajuste de inclinação. A versão S line também oferece a tela do passageiro de 10.9 polegadas, ampliando o entretenimento e conectividade a bordo.

Quintessência da esportividade

O novo Audi Q5, na versão S line quattro, está ainda mais potente e eficiente graças ao consagrado propulsor EA 888, 2.0 TFSI, que em sua nova geração evo5, oferece aumento de potência para 272 cavalos (contra os 265 cavalos da geração anterior) entre 5.000 rpm e 6.200 rpm e 400 Nm de torque (contra os 370 Nm da geração anterior) entre 1.900 rpm e 4.500 rpm.

O trem de força é regido pela transmissão S Tronic de sete marchas e sincronizado aos eixos pelo sistema de tração quattro com tecnologia ultra, que conta com embreagem multidisco com desacoplador integrado e distribuição de torque máximo na proporção de 100% (dianteiro) e até 50% (traseiro).

Dessa forma, a sintonia orquestral do conjunto mecânico proporciona ao condutor uma dinâmica de condução distinta e incomparável, com o torque liberado desde as baixas rotações para assegurar agilidade e uma condução suave em trechos urbanos. Nas rodovias, o veículo esbanja vigor e prontidão ao toque dos pedais, permitindo frenagens e ultrapassagens seguras, estabilidade em curvas e uma equilibrada combinação entre performance e eficiência.

Equipamentos de série

A versão topo de linha do Audi Q5 possui uma abundante lista de equipamentos. Entre os itens de conforto e conveniência, são exclusivos da versão o Teto Solar elétrico panorâmico “Open Sky”; função de memória para o banco do motorista e retrovisores externos; Chave conforto com abertura do porta-malas Hands Free; e volante esportivo em couro de raios duplos, aplanado em cima e embaixo, multifuncional, com paddle-shifts e detalhes cromados.

Além disso, há ar-condicionado automático de três zonas; bancos dianteiros com apoio lombar e ajustes elétricos; pacote de Luz Ambiente plus com 30 cores disponíveis e banco traseiro ajustável e corrediço.

Em relação aos equipamentos de segurança e tecnologia, destaques na versão topo de linha são as Assinaturas luminosas digitais no DRL; Alerta de saída de faixa (Lane departure warning) com emergency assist; Câmeras Top View 360° com indicação de distância; Audi Pre Sense dianteiro e traseiro (frenagem de emergência); e Faróis Full LED Matrix com apresentação de luzes, função Coming & Leaving Home automática e setas dinâmicas.

Há ainda Assistente de mudança de faixa (Side Assist); Assistente de tráfego transversal dianteiro; Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC); Detector de atenção e sonolência do motorista; Lanternas traseiras LED Pro com indicador dinâmico nas setas; e sete airbags (dianteiros, laterais dianteiros, cortinas e de interação central entre os bancos dianteiros.

O sistema de infoentretenimento é formado pelo Audi Virtual Cockpit Plus de 11,9 polegadas e o amplo display panorâmico Audi MMI de 14,5 polegadas com sistema de navegação e pelo display MMI do passageiro de 10,9 polegadas. A experiência sonora é garantia pelo Audi Sound System com 10 alto-falantes e potência de 180W. Há conexão sem fio com os celulares pelo Audi Smartphone Interface, e Audi Phone box light com função de carregamento sem fio.

Cores e Dimensões

Com espaço de sobra para até cinco ocupantes, o novo Audi Q5 mede, na carroceria SUV, 4.717 mm (comprimento); 2.155 mm (largura); 1.647 mm (altura) e 2.820 mm (entre-eixos). Já na carroceria Sportback, as dimensões são: 4.717 (comprimento); 2.155 mm (largura); 1.647 mm (altura) e 2.820 mm (entre-eixos). No porta-malas, a capacidade é de 520 litros (SUV) e 515 litros (Sportback). A capacidade do tanque de combustível é de 65 litros em ambas as carrocerias.

As cores da carroceria disponíveis são: Branco Arkona (sólida); Azul Navarra (metálica); Branco Geleira (metálica); Bege Sakhir (metálica); Preto Mito (metálica); Azul Ultra (metálica); Verde Distrito (metálica); e Vermelho Gradina (metálica) e Cinza Daytona (perolizada).

Audi do Brasil

Este é um momento único para a Audi do Brasil, que já confirmou 13 veículos no mercado nacional neste ano: A3 Sportback, A3 Sedan, RS 3 Sedan, Q5, Q5 Sportback, SQ5, SQ5 Sportback, SQ6 Sportback e-tron, Q6 Sportback e-tron, RS 6 Avant GT, RS Q8 Performance, A5 e A6 e-tron. Essa ofensiva de lançamentos apoiará a marca e o varejo, abrindo um novo capítulo para a Audi no Brasil. A marca comemorou 30 anos de presença no Brasil em 2024, uma jornada repleta de desafios e conquistas.

A marca das quatro argolas se estabeleceu no País e possui concessionárias em todas as regiões, com mais de 40 lojas, sede administrativa em São Paulo (SP), terminal logístico em Vinhedo (SP) e fábrica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR), onde são produzidos os modelos Audi Q3 e Audi Q3 Sportback.

A Audi do Brasil possui uma estratégia integrada de negócios e sustentabilidade, com projetos que incorporam compromissos ambientais e sociais nas áreas de eletrificação, redução de emissões de carbono, diversidade, inclusão, cultura e educação. A Audi é pioneira na agenda ESG ao promover a eletromobilidade e já investiu quase R$ 90 milhões em infraestrutura de recarga em todo o Brasil, oferecendo carregadores elétricos em mais de 40 concessionárias e em diversos outros locais. A empresa está comprometida em moldar a mobilidade premium progressiva do futuro e gerar um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.