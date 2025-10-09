Parque Ecológico de Americana completa 41 anos com programação especial

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana completa 41 anos de inauguração neste domingo (12) com uma programação especial de aniversário, das 8h às 12h. As atividades incluem ações voltadas para crianças e iniciativas ambientais destinadas aos visitantes.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou a importância da data e da programação. “São 41 anos de história, dedicação e cuidados com os animais, neste espaço que é muito conceituado e querido pela população. A programação especial de aniversário contemplará os visitantes no domingo, com várias atrações e atividades educativas para comemorar a data e ampliar a conscientização sobre a importância da preservação das espécies e da natureza”, afirmou.

Com o tema “Bem-estar animal através da alimentação e do enriquecimento ambiental”, um dos principais trabalhos realizados pelo zoológico, será promovida uma atividade educativa no Núcleo de Educação Ambiental (NEA).

“Através de uma pequena exposição, vamos mostrar como é a alimentação diária dos animais. Aproximadamente 200 bandejas são feitas por dia, para que os animais sejam muito bem alimentados. Os alimentos são cuidadosamente preparados pelas cozinheiras e distribuídos nos 95 recintos de exposição para as 100 espécies mantidas atualmente no espaço”, explica a coordenadora do NEA, bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

O trabalho de Enriquecimento Ambiental oferece aos animais constantes oportunidades de estímulo e descoberta, sendo fundamental para a saúde física e mental dos mesmos.

As crianças também poderão participar de atividades de pintura e caça-palavras, com o tema “Importância da Conservação dos Biomas Brasileiros”, abordando o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e a Amazônia, com exemplos de animais mantidos sob os cuidados do Zoo e que habitam originalmente esses ambientes.

A programação contará ainda com a apresentação da “Charanga da Tramp”, da Cia Tramp de Palhaços, às 11h, na praça da entrada do Zoo (área com equipamentos de ginástica).

Inaugurado em 1984 pelo então prefeito Carrol Meneghel, o Parque Ecológico está localizado na Avenida Brasil, 2.525, e ocupa uma área de 120 mil metros quadrados. O zoológico abriga cerca de 400 animais, entre répteis, aves e mamíferos, de aproximadamente 100 espécies diferentes, sendo 80% delas pertencentes à fauna brasileira, várias ameaçadas de extinção.

