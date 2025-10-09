Hortolândia comemora Dia da Criança com shows no domingo

Prefeitura promove evento Hortofest, a partir das 10h, na praça A Poderosa; atração principal será o grupo Pato Fu, que se apresenta às 18h

A Semana Cultural de Hortolândia deste mês comemora o Dia das Crianças com o evento Hortofest. As famílias e os pequeninos irão se divertir, cantar e dançar com três atrações: o grupo Pato Fu, os bonecos Maria Clara & JP e o MC Paixonex. O Hortofest será, a partir das 10h, no Centro de Eventos A Poderosa, localizado na rua Ercilio Antonio Meira, 241, Jardim Santa Izabel (confira abaixo os horários dos shows). A Semana Cultural é promovida pelo município. A programação está disponível no site da Prefeitura, por meio deste LINK.

O Pato Fu vem à cidade com a turnê de 30 anos do disco “Gol de quem?”. O grupo é um dos principais nomes da geração anos 1990 do rock brasileiro.

“Gol de quem?” é o segundo disco da carreira do grupo. O álbum é marcante pela mistura de rock alternativo, experimentalismo e um certo ar de humor e non-sense. Dentre as músicas que se tornaram sucessos estão “Sobre o tempo”, “Qualquer bobagem” (regravação dos Mutantes) e “Mamãe ama meu revólver”. Atualmente, o Pato Fu é formado por Fernanda Takai (voz), John Ulhoa (guitarra), Ricardo Koctus (baixo), Richard Neves (teclados) e Xande Tamietti (bateria).

O Hortofest terá outras duas atrações. Uma delas será o MC Paixonex, que apresentará o espetáculo “Hip hop for kids”. MC Paixonex é o humorista Luiz Paixão, um dos anfitriões do espetáculo Hortocity Comedy, que também está na programação da Semana Cultural. No show, o artista mostra de maneira divertida para a criançada como se faz rap, com música, dança e brincadeiras.

A outra atração será o espetáculo “Maria Clara & JP – Brincar e imaginar”, com os dois bonecos que tornaram conhecidos em âmbito nacional por meio do canal no YouTube, criado pelos irmãos Maria Clara e JP (João Paulo).

Confira abaixo a programação do Hortofest 2025:

– 10h Grupo Sopro de Prata, com a história “Pedro e o Lobo”

– 11h20: Zumba Kids com o professor Sérgio Queiroz

– 12h20: Brincadeiras infantis – “Resgatando memórias”

– 13h20: MC Paixonex – “Hip hop for kids”

– 16h: Maria Clara e JP “Brincar e imaginar – O show”

– 18h: Pato Fu – show de 30 anos do álbum “Gol de quem?”

O Hortofest terá ainda food trucks e espaço kids.

Em todos os eventos da Semana Cultural, a população pode doar alimentos não perecíveis. As doações são destinadas para o FunSol (Fundo Social de Solidariedade), órgão da Prefeitura.

