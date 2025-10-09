Marcos Caetano pede dinheiro federal para infraestrutura de Americana

O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na segunda-feira (4) com o deputado federal Paulo Freire (PL-SP) para solicitar recursos federais através de emendas parlamentares para saúde, educação e infraestrutura de Americana.

No ofício entregue ao deputado, o vereador pediu a destinação de R$ 1 milhão para a realização de mutirão de cirurgias; R$ 1 milhão para investimentos em infraestrutura de escolas e creches; e R$ 1 milhão para aplicação em infraestrutura de mobilidade e segurança.

“Nosso objetivo é garantir investimentos nas áreas que mais impactam o dia a dia da população como saúde, educação e infraestrutura. Agradeço ao deputado pela atenção e pelo compromisso em contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou Marcos.

