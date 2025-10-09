Barroso anuncia aposentadoria do STF

O ministro Luís Roberto Barroso anunciou esta quinta-feira que decidiu se aposentar do STF (Supremo Tribunal Federal).

— Sinto que é hora de seguir outros rumos, que nem sei se estão definidos. Não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais a vida que me resta, sem as disposições, obrigações e exigências públicas do cargo — disse.

Durante sua fala, o ministro parou várias vezes para beber água e demonstrou que estava emocionado:

— Por 12 anos e pouco mais de três meses, ocupei o cargo de ministro deste Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente nos últimos dois anos. Foram tempos de imensa dedicação à causa da Justiça, da Constituição e da Democracia. Fala Barroso

“O Brasil me deu tudo que eu tenho, muito além do que sonhei quando tudo começou. Ao longo dos anos, aprendi a conviver e admirar os colegas com os quais compartilhei a aventura de fazer justiça neste país formidável, mas complexo”, disse o ministro Luís Roberto Barroso, emocionado, ao anunciar sua aposentadoria antecipada do Supremo Tribunal Federal (STF).

