Diário cão do NM hoje traz uma cadela nova abandonada no bairro rural do Sapezeiro em Santa Bárbara d’Oeste uma o Lobinho, desaparecido em Americana cuja proprietária oferece até recompensa para quem o entregar.

Cadela abandonada no bairro Sapezeiro em Santa Bárbara. A mulher conta que o a cadela foi deixada na porta de sua casa. O animal fica mordendo chinelos e até chegou a abrir a torneira. A cadela parece nova e tem aparência feliz.

“Da dó, mas vai que é de alguém. E também como faz não sabemos nada se tem vacina se tá doente? Fica difícil”, disse.

Diário cão 2- o caso Lobinho

O caso do cão Lobinho se deu no bairro Monte Verde, em Americana. A dona dele está em situação de desespero e chegou a oferecer recompensa para quem entrar em contato para a entrega do animal.