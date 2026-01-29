O União Barbarense foi a Araras na noite desta quarta-feira e chegou à sua primeira vitória na Série A3 do Paulista 2026. O UAB fez 2 a 1 sobre o União São João na partida da segunda rodada e a 1a do Leão da 13 como visitante.

O jogo seguiu bastante morno em Araras, com o time da casa próximo da vitória até os 45 minutos do segundo tempo, quando o União despertou e conseguiu a virada nos acréscimos, com gols de Daniel Cruz e Thulio. O Leão da 13 remou na reta final e com o sprint garantiu a vitória. Agora o time soma quatro pontos. O time de Araras conheceu a primeira derrota do campeonato após ter vencido na estreia.

União Barbarense joga em casa

No sábado, o Leão volta a jogar em casa, às 18h, quando recebe o Rio Preto, no Antônio Lins Ribeiro Guimarães.