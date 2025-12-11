Dicas para aproveitar lounges VIP em aeroportos na alta temporada

Veja notícias internacional e turismo

As festas de fim de ano marcam a época de maior movimento nos aeroportos, e as salas VIP também recebem mais visitantes. Segundo o Ministério do Turismo, cerca de 15 milhões de pessoas costumam viajar entre as celebrações do Natal, Réveillon e férias escolares. E, para maximizar a experiência e garantir um momento de tranquilidade, mesmo com o movimento, a AMBAAR, referência em hospitalidade e gestão de lounges há mais de 10 anos, compartilha as seguintes dicas:

Verifique a elegibilidade com antecedência. Confirme as regras de acesso do seu cartão de crédito (bandeira, banco emissor), programas de acesso (Priority Pass, LoungeKey etc) ou classe de voo;

As salas da AMBAAR também disponibilizam acesso pela aquisição do One Day Pass, que permite a experiência mesmo a quem não possui cartões elegíveis ao benefício. Também é importante verificar o número de acessos disponíveis no lounge e a política de acompanhantes, já que alguns cartões e salas restringem ou cobram por convidados extras.

Confirme a localização da sala vip na área de embarque, e como acessar o portão de acesso à aeronave. Aeroportos grandes podem ter terminais não conectados, o que gera a necessidade de um tempo maior de deslocamento;

Considere chegar ao aeroporto com 2 a 3 horas de antecedência do horário do seu voo, assegurando uma passagem mais tranquila pelo aeroporto e permitindo desfrutar do lounge com calma antes do embarque.

Limite o tempo em espaços privativos dentro das salas vips, como banheiros e cabines. Neste período, a demanda é alta, e é um ato de cortesia manter o intervalo de uso razoável;

Recarregue celulares e demais dispositivos e utilize o Wi-Fi para baixar séries, filmes e músicas para ouvir durante o voo;

O espaço é coletivo, por isso é indicado evitar guardar lugares, falar alto ou exceder no consumo de bebidas alcoólicas para garantir uma boa experiência para todos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP