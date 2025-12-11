Trem Iluminado de Natal da Rumo chega a Americana na próxima segunda-feira

Trem iluminado percorrerá dezenas de municípios paulistas entre 9 e 16 de dezembro

O trem iluminado de Natal da concessionária de ferrovias Rumo chega em Americana na próxima segunda-feira, dia 15, por volta das 23h30, na Estação Cultura. A composição permanecerá no local para visitação até o dia 16, às 19h, quando retoma o percurso por mais de 90 municípios paulistas. A Estação Cultura fica na Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro. A entrada é gratuita.

A atração integra a iniciativa “Rumo ao Natal”, que percorre municípios dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina entre 2 e 21 de dezembro. As locomotivas, que partiram de Santos, seguirão viagem de Americana com destino a Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, Salto e Itu.

Puxado por duas locomotivas modelo C30-7A (General Electric Transportation), o trem é decorado com luzes e projeções de símbolos natalinos, conduzindo o Papai Noel para proporcionar momentos de alegria por onde passa. São mais de 1,5 mil metros de fitas de led para decorar as locomotivas, que percorrerão um total de 1900 quilômetros só no Estado de São Paulo.

“A visita do Trem de Natal da Rumo proporciona ótimas fotos e momentos inesquecíveis. Toda a população está convidada para comparecer à Estação Cultura e relembrar as memórias das viagens de trem ou simplesmente apreciar as locomotivas iluminadas”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

É importante adotar cuidados durante a visita, como manter distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem; escolher um local seguro para registrar fotos e vídeos; não tocar ou subir em locomotivas ou vagões, mesmo parados; e os adultos devem estar sempre ao lado das crianças para evitar possíveis acidentes.

A ação é uma realização da Rumo, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, e com a ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária).

“O Rumo ao Natal é resultado de um intenso trabalho de colaboração entre a Rumo, prefeituras, mobilizadores culturais e outros agentes que se dedicam a preservar a cultura e a memória ferroviária. Além disso, o evento é uma oportunidade para conscientizar e estreitar laços com as comunidades que convivem com a nossa ferrovia”, declarou a coordenadora do Instituto Rumo, Tatiana Montório.

