Pão prático para as viagens de fim de ano

Leia + sobre comida, bebida e receitas

São apenas cinco ingredientes, tradição artesanal e cuidado em cada detalhe! O Pão Baguette Mini da Leviassa chegou para completar o portfólio da marca com mais uma opção saudável e prática, perfeita para quem busca obter uma rotina leve e equilibrada.

Graças à sua tecnologia exclusiva Fresh Seal, resultado de cinco anos de pesquisa, o alimento preserva frescor, sabor e textura por até 120 dias, em temperatura ambiente e sem precisar de refrigeração. Produzido apenas com farinha, água, sal, massa madre e fermento natural, o resultado entrega um produto artesanal, crocante e saboroso.

Conheça o lançamento!

Leviassa Baguette Mini

O produto traz o sabor clássico da baguete em um tamanho prático, com crosta crocante e miolo macio e aerado. Produzido com apenas ingredientes naturais, fica pronto em apenas 8 minutos. O pão ser encontrado em grandes redes de supermercados e também no Mercado Livre.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP