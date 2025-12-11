A assessoria de comunicação do SBT esclarece que as informações divulgadas na imprensa e nas redes sociais a respeito da confraternização de fim de ano do “Sabadou com Virgínia” não correspondem aos fatos.

Tudo o que foi acordado por parte da produção do programa foi cumprido fielmente. No entanto, cumpre esclarecer que o que foi prometido de forma unilateral pelo organizador do evento aos fornecedores é responsabilidade exclusiva do organizador do evento.

SBT propõe pagar fornecedores

A fim de reparar qualquer mal-entendido, e, em nome da boa-fé e em consideração ao esforço dos fornecedores, prontamente foi proposto o pagamento dos serviços oferecidos por eles, e ainda, em paralelo, a produção ofereceu aos fornecedores divulgação gratuita no Instagram do programa.

Ao fim das negociações, todos os fornecedores puderam optar por uma dessas possibilidades.

Lamentavelmente, essa situação decorreu da conduta do organizador do evento, que deixou sem resposta os fornecedores e a própria produção do programa, que foi surpreendida também com a presença de diversos convidados que não faziam parte da equipe de trabalho.

