Hortolândia: Curso Preparatório para o Mundo do Trabalho tem inscrições abertas

Capacitação gratuita, promovida pela Prefeitura, é voltada a jovens com idades entre 15 e 21 anos

A Prefeitura abriu, nesta terça-feira (9), inscrições para o Curso Preparatório para o Mundo do Trabalho, em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). A formação, de 86 horas, é gratuita e voltada a moradores de Hortolândia com idades entre 15 e 21 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio Completo.

Há 30 vagas disponíveis. As inscrições ficarão abertas até o dia 13 de janeiro e poderão ser feitas, de maneira remota, por meio deste link: https://forms.gle/krRoRBNyrFXfMR95A.

Candidatos com dificuldade para fazer inscrição de forma remota podem se inscrever presencialmente no CQP I (Centro de Qualificação Profissional), localizado na Rua Estados Unidos, 217, no Jd. Santa Clara do Lago II. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (19) 99684-9604.

A formação, prevista para começar no dia 13 de janeiro, tem término previsto para 5 de março de 2026. As aulas acontecerão às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30, na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, na Rua Waldiva Fernandes Duarte da Silva, 59, no Jardim Sumarezinho.

Entre os temas a serem estudados estão:

Comportamento e postura profissional

Comunicação no ambiente de trabalho

Trabalho em equipe

Elaboração de currículo e entrevistas

Noções básicas de cidadania e empregabilidade

Encaminhamento ao mercado de Trabalho

