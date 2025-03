A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, realizou no início da manhã desta quinta-feira (20) a Operação “EPPENDORF”, com o objetivo de apurar denúncia de distribuição de drogas na região de mata às margens da Represa do Salto Grande no Jardim Brasil.

Após receber informação sobre a movimentação de dois homens em atitude suspeita, provavelmente manipulando entorpecentes e entrando na área verde por uma trilha transportando sacos pretos, os agentes da DISE se deslocaram para o endereço denunciado. Em seguida, entraram na mata para checar a denúncia e não localizaram os suspeitos. No entanto, ao lado de uma árvore foram encontrados alguns sacos pretos contendo uma quantidade considerável de drogas no seu interior.

Ao todo, foram contabilizados 16.634 tubos do tipo eppendorfs contendo cocaína, pesando 18,5 quilos da droga. Também estavam no local 2.000 embalagens vazias, uma balança de precisão e um saco de pó branco que costuma ser utilizado para misturar nas drogas. Os itens localizados foram apreendidos e apresentados na sede da DISE. A autoridade policial fez a apreensão das drogas, adotando as medidas cabíveis de Polícia Judiciária.