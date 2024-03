DISE prende integrante do PCC em operação em Nova Odessa

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, no início da tarde desta quinta-feira, a Operação “IPÊ ROXO”, com o escopo de combater a distribuição de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC) na região de Nova Odessa e Sumaré.

Hoje, após o recebimento de uma denúncia anônima noticiando que um apartamento no condomínio Ipê Roxo, em Nova Odessa, seria um depósito de drogas do PCC, equipes descaracterizadas da DISE diligenciaram no local e localizaram o apartamento relatado na denúncia. No local, foi localizado um “gerente de tráfico, que no momento da ação policial, contava kits contendo eppendorf’s de cocaína no chão da sala do apartamento “bomba”.

As drogas estavam depositadas em uma mala preta. Contadas, as porções de cocaína totalizaram 5.208 pinos, pesando 6,4 kg da droga.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado, que foi conduzido, juntamente com as apreensões, para a Sede da DISE.

A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial que tomou ciência dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante delito. Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente escoltado à Cadeia Pública de Sumaré onde aguardará por Audiência de Custódia.

