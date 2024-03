Comércio varejista da região de Campinas encerra 2023 com crescimento de 5,1%

As vendas do comércio varejista na região de Campinas atingiram R$ 115,2 bilhões em 2023, uma alta de 5,1% em relação ao ano anterior. É o maior faturamento desde o início da série histórica, em 2008. Além de ser relevante, esse aumento ocorreu sobre uma base forte de comparação, já que havia crescido 10,4%, em 2021, e 8,9%, no ano seguinte. Os dados são da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV), elaborada mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) com base nas informações da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz/SP).

Das nove atividades analisadas, sete registraram crescimento e seis delas alcançaram a maior receita da história — autopeças e acessórios; concessionária de veículos; farmácias e perfumarias; materiais de construção; lojas de vestuário, tecidos e calçados; e supermercados. Por outro lado, dois segmentos sofreram queda nas vendas em relação a 2022. No caso do grupo outras atividades, em que predomina a venda de combustíveis, o recuo de 8,3% em 2023 pode ser atribuído à base forte de comparação, já que, no ano anterior, bateu recorde de vendas, de modo que seja natural ocorrer esse ajuste. O segmento de lojas de móveis e decoração também fechou o ano com um faturamento menor, registrando uma queda de 13,4% nas receitas.

Mais notícias da cidade e região

DADOS DE DEZEMBRO

Em dezembro do ano passado, o estudo da FecomercioSP apontou que o faturamento mensal do varejo na região de Campinas também foi o maior da história, atingindo R$ 11,7 bilhões. Esse montante representa um aumento de 9,4% em coparação ao mesmo período de 2022.

Sete das nove atividades pesquisadas apontaram crescimento em relação a dezembro de 2022, com destaque para as concessionárias de veículos, cujo faturamento avançou 33,1%, e para o grupo de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos (32,9%). No caso das concessionárias, dois fatores explicam o bom desempenho: a antecipação das compras de carros elétricos, em decorrência do aumento do imposto de importação a partir de janeiro deste ano, e a estratégia com descontos mais agressivos para competir com os veículos chineses que movimentaram o mercado.

ANÁLISE

Na visão da FecomercioSP, de maneira geral, os resultados positivos do varejo em 2023 foram motivados, principalmente, pela geração de empregos com carteira assinada, o que elevou o contingente de pessoas em condições de consumir e resultou em uma maior injeção de recursos do décimo terceiro salário no fim do ano. Para se ter uma ideia, em âmbito nacional, a taxa de desemprego fechou o ano em 7,8%, menor patamar desde 2014. Além disso, quase 1,5 milhão de empregos formais foram gerados no Brasil — cerca de 390 mil só no Estado de São Paulo. Outro fator que contribuiu foi a desaceleração inflacionária, principalmente sobre o grupo de alimentação e bebidas, que tem grande peso no orçamento familiar. Além disso, houve o início do ciclo de redução da taxa Selic, que gerou efeitos positivos sobre o poder de compra das famílias e sobre a confiança dos consumidores.