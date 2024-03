As ofertas para o Dia do Consumidor (15 de março) já começaram nos principais e-commerces, marketplaces e lojas físicas do país. Um levantamento realizado pela LWSA, ecossistema de serviços digitais para o varejo eletrônico, mostra que o consumidor está mais otimista e mais da metade (54%) está disposta a gastar mais no e-commerce neste ano e, para datas comemorativas, tem como foco as promoções e descontos nas categorias de produtos como moda e beleza, smartphones e eletroeletrônicos.

No ano passado, as vendas durante as promoções de Dia do Consumidor cresceram 11,8%, em comparação com igual período de 2022, entre os e-commerces que utilizam as integrações oferecidas pela LWSA para gestão de vendas, estoque e logística, em seus canais digitais e em marketplaces. Apenas no ecossistema LWSA o volume de pacotes processados por meio de sua plataforma de integração de fretes, a Melhor Envios, cresceu 9,3% no período.

Para as Pequenas e Médias Empresas (PMEs), que atuam em canais próprios e marketplaces para vendas online, a Semana do Consumidor é uma oportunidade de crescimento de vendas. “O Dia do Consumidor é a primeira data importante do comércio no ano e uma oportunidade para o empreendedor alavancar suas vendas e ir se preparando para outras datas importantes que temos a seguir, como a Páscoa, no final de março, e o Dia das Mães, em maio”, afirma Willians Marques, vice-presidente de Commerce SMB da LWSA.

De acordo com Marques, o empreendedor deve se preparar com antecedência, se atentando às tendências para cada período, sortimento e precificação dos produtos e toda gestão do negócio – seja nos canais próprios como seu site de e-commerce, nas redes sociais e nos marketplaces. “Com plataformas como Tray, Bling e Vindi, a LWSA oferece ao empreendedor a possibilidade de uma gestão completa do seu negócio, integrada, em um só lugar, tendo fácil controle de estoque, meios de pagamento, logística e desempenho de vendas em diferentes canais”, explica Marques.

Consumidor realiza em média de 2 a 5 compras online por mês

Um estudo recente realizado pela Octadesk, plataforma de atendimento da LWSA, em parceria com a Opinion Box, mostra que a praticidade e preços mais baixos estão entre os principais atrativos para quem compra online no Brasil. Segundo o levantamento, que ouviu 2 mil pessoas, os consumidores revelaram realizar em média de 2 a 5 compras, por mês, no e-commerce e 54% afirmaram pretender aumentar os gastos nos próximos 12 meses.

Os preços mais baixos (58%), a praticidade de comprar sem sair de casa (57%) e as promoções encontradas online (56%) são os principais atrativos para realizarem suas compras no e-commerce. Dentre os hábitos, 71% dos consumidores costumam comprar pelo smartphone, sendo que 65% utilizam as redes sociais para pesquisar sobre o produto antes de concluir a compra. O Chat online e o Whatsapp são os principais canais de atendimento para 69% dos entrevistados.

“A maioria dos clientes também revelou que começou a comprar online entre dois e cinco anos atrás, o que acompanha o boom que tivemos no comércio eletrônico durante a pandemia. Ainda há mais oportunidades para o setor e para os empreendedores, que podem contar com soluções digitais de ecossistemas como a LWSA para gestão e alavancagem de seus negócios”, afirma Rodrigo Ricco, CEO da Octadesk.