Um homem de 47 foi preso em Santa Bárbara d’Oeste após efetuar disparos de arma de fogo em sua residência. O caso aconteceu neste domingo, por volta das 14:50.

Segundo a polícia militar, foi irradiada via COPOM, ocorrência de disparo de arma de fogo no interior de uma residência e posteriormente que o autor dos disparos estaria em via pública, portando uma arma de fogo, sendo informadas as características físicas e das vestimentas.

Com o apoio das demais equipes, foi feito o acompanhamento a pé, sendo possível visualizar o indiciado em frente à residência. Foi realizada a abordagem, momento em que o indiciado, ao levantar as mãos, deixou cair um revólver. Mais nada de ilícito foi localizado.

O armamento, tratava-se de um revólver da marca Taurus, numeração suprimida, com 5 munições intactas e 1 deflagrada. O indiciado declarou que estava ingerindo bebidas alcoólicas e, após ficar chateado com alguns familiares, efetuou um disparo para o alto na varanda de sua residência, e posteriormente efetuou outro disparo para o alto, que atingiu o teto do seu quarto.

Indagado se possuía mais armamentos na residência, o mesmo negou, porém, informou que possuía no seu quarto algumas munições deflagradas. Em averiguação, foram localizadas no local indicado, mais 04 cápsulas deflagradas de Cal .38, 01 cápsula de Cal .44 deflagrada, 01 estojo deflagrado de Cal .12 e 01 estojo intacto de Cal .28.

A testemunha, sobrinho do indiciado, relatou que após um desentendimento familiar, o seu tio realizou os disparos conforme relatado. O local foi preservado para os trabalhos periciais e as partes foram conduzidas até o Plantão Policial, onde o indiciado permaneceu preso.

Imagem: PMESP