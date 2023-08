Os benefícios do cacau para a saúde

Tipicamente brasileiro, ele é o ingrediente principal na produção do chocolate

Geralmente, o cacau é consumido como parte da composição dos chocolates. Porém, nem todos os tipos desse doce fornecerão os benefícios que esse fruto oferece ao organismo. Por exemplo, o chocolate branco não consegue reter grande parte dos benefícios porque é feito com muita gordura natural extraída da semente da fruta. Portanto, se está em busca das vantagens, o mais interessante é consumir a fruta in natura.

“Esse fruto é altamente rico em antioxidantes e atua positivamente no sistema cardiovascular e circulatório. Ele também controla o efeito de radicais livres, evitando o surgimento de algumas doenças, e contribui para reduzir o colesterol ruim (LDL) e aumentar o bom (HDL)”, explica Paulo Júnior, nutricionista e professor do curso de Nutrição do UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, campus Boa Viagem.

Ele ainda é capaz de aumentar produção de serotonina e endorfina no organismo, responsáveis pelas sensações de satisfação, bem-estar e de felicidade. É por conta disso que o consumo do fruto, do chocolate ou de qualquer outra receita feita com kakao é indicado para tratar sintomas da TPM.

“Caso queira se beneficiar por meio do doce, o mais vantajoso será aquele com maior índice. Nesse caso, o escolhido deve ser o extra amargo. Devido à maneira como é preparado, ele não perde os benefícios do fruto no decorrer do procedimento. Lembrando que tanto o fruto como o doce devem ser consumidos de maneira moderada”, adiciona Paulo Júnior.

