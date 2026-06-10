Ação em parceria com o Hemocentro da Unicamp e Lions Clube será realizada das 8h30 às 12h e reforça a importância da solidariedade para salvar vidas

A Prefeitura de Nova Odessa e o Lions Clube promovem, neste sábado (13/06), mais uma campanha de doação de sangue em parceria com o Hemocentro da Unicamp. A ação será realizada das 8h30 às 12h, no Ambulatório de Especialidades, localizado na Avenida João Pessoa, 833, no Jardim Europa, ao lado do Paço Municipal.

Podem doar sangue pessoas com boa saúde, com idades entre 16 e 69 anos. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal. É necessário apresentar documento oficial com foto, pesar mais de 50 quilos, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas e não ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior. Não é necessário estar em jejum.

Segundo o Hemocentro, uma única doação pode beneficiar até quatro pacientes, já que o sangue coletado é separado em diferentes componentes e utilizados em tratamentos, cirurgias, atendimentos de urgência, transplantes, terapias oncológicas e outras situações que dependem de transfusões. Na campanha anterior, realizada em março, foram arrecadados em Nova Odessa 44,1 litros de sangue, com potencial para beneficiar até 392 pacientes da região.

Manter os estoques de sangue abastecidos é fundamental para garantir atendimento rápido e seguro aos pacientes que necessitam desse recurso diariamente. O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, convida toda a comunidade a participar da campanha e fortalecer essa corrente de solidariedade. “Doar sangue é um ato de amor e responsabilidade com o próximo. Muitas vezes, não sabemos quem será beneficiado, mas temos a certeza de que esse gesto pode representar esperança, tratamento e vida para alguém”, destaca.