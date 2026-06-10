O caso do ‘córrego rosa’ de Americana flagrado na manhã desta quarta-feira não tem relação com o extravasamento de um poço de visita do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

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A nova cor do córrego Santa Angélica, que deságua no ribeirão Quilombo, foi destacada pela manhã em vídeo que circulou nas redes sociais.

Abaixo nota sobre o caso do córrego rosa

Em atualização à ocorrência registrada no córrego Santa Angélica, o DAE informa que, após vistoria realizada pela CETESB, foi constatado que a substância despejada no córrego não tem relação com o extravasamento identificado anteriormente em um poço de visita da rede de esgoto, causado por uma obstrução já eliminada pelas equipes da autarquia.

Dessa forma, o DAE e a Secretaria de Meio Ambiente seguem realizando vistorias e percorrendo as imediações em busca da origem do material lançado no córrego.

Até o momento, a origem da substância ainda não foi identificada. As equipes permanecem acompanhando a situação e adotando as medidas necessárias para apuração do caso.