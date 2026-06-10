Maio chuvoso- O Consórcio PCJ apresenta em seu novo Boletim Hidrológico o comportamento climático e hidrológico do último mês de maio nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ), disponível online (clique aqui). O documento traz o levantamento das chuvas durante o período na região que ficaram 20% acima da média histórica. Porém, a quantidade de precipitação não repercutiu no volume de água dos rios da bacia, que apresentou queda de vazão na ordem de 12,8% ao esperado para o mês.

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No acumulado do período, choveu em apenas sete dias cerca de 58,4 mm, acima da média para o mês que é de 48,6 mm. Esse cenário contrasta com a área de drenagem do Sistema Cantareira, onde foram registrados 53,5 mm de chuva, valor 26,4% inferior ao esperado para o mês, cuja média histórica é de 72,7 mm. A reservação das barragens do Sistema encerrou o mês com 40,3% do volume útil, com tendência de queda, uma vez que na primeira semana de junho esse volume caiu para 39,3%.

Boletim em maio

O Boletim também atenta para a tendência de ocorrência do fenômeno climático El Niño, que consiste no aumento da temperatura da água do Oceano Pacífico Equatorial, com potencial de influenciar o clima em diversas regiões do planeta. No Brasil, o El Niño aumenta a probabilidade de ocorrer chuvas extremas na região Sul, enquanto no Norte e Nordeste podem sofrer com secas mais intensas. Já no Sudeste, incluindo o Estado de São Paulo, os efeitos são menos previsíveis.

Entretanto, é nas temperaturas que os reflexos do fenômeno geralmente se tornam mais evidentes, com maior incidência de registros acima da média climatológica. A probabilidade de o fenômeno se formar entre os meses de maio e julho passou para 82%, com chances superiores a 90% no trimestre seguinte.

Por fim, o Boletim Hidrológico do Consórcio PCJ atenta para a tendência de queda das precipitações no mês de junho, uma vez que a região ainda está no início da estiagem, o que exige o planejamento de medidas para a segurança hídrica e uso sustentável dos recursos hídricos. A entidade mantém ativo o Projeto Operação Estiagem 365, para atender e assessorar os municípios durante períodos de seca.

O Consórcio PCJ estruturou, também, o documento “Ensaios Piloto para as Bacias PCJ de Componentes de um Plano de Contingência de Segurança Hídrica”, que reúne orientações e diretrizes para apoiar gestores públicos e operadores de saneamento no planejamento e na implementação de ações de prevenção, mitigação e resposta a situações críticas relacionadas à disponibilidade hídrica, disponível no Boletim Hidrológico desse mês.