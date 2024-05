Em meio à tragédia que assolou o Rio Grande do Sul nos últimos dias, a Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, se tornou um ponto central de esperança e apoio para aqueles que foram afetados pelas fortes chuvas. Estamos arrecadando doações de alimentos não perecíveis, roupas em bom estado, água, medicamentos, produtos de limpeza e ração para animais no Paço Municipal até sábado, dia 11 de maio, até as 14h. Até o momento foram arrecadadas mais de 8 toneladas de doações, que serão enviadas para o Rio Grande do Sul no fim de semana.

Para a presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda, as doações são muito importantes, pois irão ajudar as pessoas em estado de vulnerabilidade pela tragédia do Rio Grande do Sul. “Fico muito emocionada com toda a mobilização da comunidade novaodessense em querer ajudar, seja com roupas, alimentos, produtos de higiene ou água. Gratidão a todos que tiraram um tempo para fazer o bem, sem olhar a quem”, relata.

A recomendação, no caso de roupas e calçados, é que ao serem doadas, que estejam separadas de acordo com a numeração ou tamanho, facilitando assim a distribuição para as pessoas em estado de vulnerabilidade. Para alimentos e medicamentos, é importante verificar a data de vencimento.

No Paço Central, o trabalho não para: durante toda a semana, uma equipe de voluntários do Fundo Social de Solidariedade está recebendo, separando e organizando as doações, de modo que as mesmas sejam destinadas às pessoas certas.

Antes de fazer uma contribuição, garanta que os itens enviados estejam em bom estado. Confira abaixo algumas orientações importantes antes de realizar a sua doação no Paço Municipal:

ROUPAS E CALÇADOS

Separe os itens por gênero e idade (adultos/crianças) e coloque em caixas ou sacolas que podem ser fechadas/amarradas.

Coloque os itens em pares, como sapatos ou meias, juntos em uma sacola e, quando possível, amarre-os para que nada se perca.

Priorize roupas de inverno, a expectativa é que uma onda de frio chegue nos próximos dias.

Evite doar peças de roupa íntima usadas ou itens manchados/ rasgados.

ALIMENTOS

Verifique a validade de todos os itens, não doe alimentos vencidos.

Não envie itens estragados ou que podem se deteriorar rapidamente.

Coloque em caixas ou sacolas com boa vedação, com cuidado para não haver rasgos ou furos.