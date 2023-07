Dr. Daniel cobra remédios nas UBSs

Dr. Daniel cobra insumos das UBSs

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações do Poder Executivo sobre abastecimento de insumos básicos e medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

No documento, o parlamentar relata que foi procurado por usuários das unidades que reclamaram sobre a falta de medicamentos, “É essencial que essas unidades estejam devidamente abastecidas com insumos básicos e medicamentos para oferecer atendimento médico, curativos, imunizações e tratamentos iniciais. O abastecimento adequado garante que os pacientes tenham acesso aos cuidados de saúde necessários no momento oportuno”, explica Dr. Daniel.

O autor pergunta no requerimento qual é o atual nível de abastecimento dos medicamentos, quais os critérios e procedimentos adotados para o controle e reposição, se houve alguma situação de desabastecimento recente que afetou o funcionamento regular das unidades básicas de saúde. Pergunta ainda, quais são as ações para garantir um abastecimento regular e suficiente de insumos básicos e medicamentos nas unidades e qual o planejamento estratégico para atender as demandas da população de forma adequada.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária, e será encaminhado à prefeitura para resposta.

