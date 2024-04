Dra Adriana é denunciada ao CRM por vazar fotos dos testículos de um “paciente”

A médica de Americana Dra Adriana foi denunciada ao Conselho Regional de Medicina por, segunda a denúncia, ter enviado fotos de um paciente em um grupo de whatsapp de assessores da Câmara Municipal Adriana é esposa do vereador Dr. Daniel, também médico.

Segundo a denúncia, feita por Rosângela Daniel Gonçalves da Cruz, ela teria solicitado ajuda a Adriana pois seu marido estava sentindo confusão mental, estado febril e inchaço nos testículos, além da diabete alta. Adriana então teria solicitado fotos dos testículos demonstrando “singular presteza” pelo caso, de acordo com a descrição da denúncia.

Depois de algum tempo e de brigas com Dra Adriana, Rosângela ficou sabendo que a foto de seu marido foi parar no tal grupo político, com diversos xingamentos direcionados a ela feitos pela Adriana. Na época do ocorrido, o grupo continha 6 pessoas.

Ainda no documento, a denunciante afirma que “também não se pode negar que configuram graves infrações éticas, aptas a justificar a imposição de sanções severas contra a denunciada, que com sua postura inadequada a qualquer ser minimamente civilizado – e consequentemente, ainda menos aceitável para uma médica – tem comprometido de forma reiterada a classe como um todo”.

O NM tentou contato com a Adriana, mas não conseguiu. Já seu marido, o vereador Dr Daniel, afirmou desconhecer o ocorrido.

