Roubou Nutella pra comprar drogas, mas acabou preso

Um homem de 39 anos foi preso em Santa Bárbara d’Oeste, nesta quinta-feira, após furtar dois potes de Nutella em um supermercado na Rua Graça Martins.

Segundo a Polícia Militar, no local, a testemunha informou aos agentes que deteve o indivíduo que subtraiu da prateleira dois potes de 650g cada de creme de avelã da marca Nutella, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) cada, totalizando R$80,00 (oitenta reais).

A testemunha informou ainda que os itens estavam escondidos no interior das vestimentas do indivíduo, que por sua vez, informou ter realizado o furto para comprar drogas. Diante do fato, o indiciado foi conduzido ao 1°Distrito Policial, onde permaneceu à Disposição da Justiça.

Mais notícias da cidade e região