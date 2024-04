Com mais de 30 anos de história, o Programa Atleta Futuro, do Sesi (Serviço Social da Indústria)

São Paulo, chega finalmente a Nova Odessa. Trazido através de uma parceria com a Prefeitura local, o programa tem como objetivo incentivar a prática de esportes, contribuindo assim para o direito de acesso à modalidade para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.

O evento de lançamento da parceria acontecerá no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa, neste sábado, dia 06 de abril, a partir das 14h, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A principal atração deste dia será a entrega de cerca de 200 uniformes para os alunos já inscritos na Escolinha Municipal da modalidade.

O Programa Atleta Futuro do Sesi SP surgiu em 1991 e, ao longo dos anos, foi se remodelando, firmando parcerias sólidas com prefeituras e empresas, mantendo sempre o intuito a iniciação e formação esportiva de diversas modalidades.

Para o secretário de Esportes da cidade, Renan Reis, “a expectativa deste projeto é fortalecer o basquete das Escolinhas Municipais de Esportes e valorizar ainda mais o trabalho realizado há anos pelo nosso professor Rafael Turcato Padovani”.

“A expectativa maior é fazer com que o PAF e o Sesi fortaleçam o basquete das Escolinhas de Esportes de Nova Odessa, trazendo o uniforme e todos os benefícios para as crianças, como a carteirinha para acesso às áreas de lazer do Sesi, podendo desfrutar de quadras poliesportivas e piscinas, para a prática e apreciação de outras modalidades”, explicou o secretário, que é profissional de Educação Física.

Ainda dá para se inscrever no projeto. As inscrições de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos continuam abertas, e os interessados podem entrar em contato diretamente com o professor Rafael. Os treinos acontecem nos Ginásios de Esportes dos jardins Santa Rosa, São Manoel e Santa Luíza, em vários horários, de segunda a sexta-feira – sempre de acordo com cronograma estabelecido para cada ginásio.

“Essa é mais uma importante parceria que nossa gestão traz para o Esporte de Nova Odessa, que vai ampliar o acesso das nossas crianças e jovens à prática de esportes nas nossas Escolinhas. Como eu sempre digo, o Esporte é vida, é saúde, é alegria e interação, a gente faz amizades e aprende a respeitar e valorizar os amigos e professores”, apoiou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), que praticou judô e futebol em sua infância e adolescência.

