Imagens recentes que viralizaram nas redes sociais reacenderam o debate sobre os limites de segurança no uso de drones capazes de elevar pessoas

Entre os casos mais comentados, um homem aparece voando dentro do reservatório de um drone agrícola, enquanto no carnaval do Rio de Janeiro uma apresentação utilizou uma plataforma aérea para suspender um integrante acima do público.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Paralelamente, vídeos divulgados nas redes também mostram aeronaves pessoais semelhantes a eVTols — como modelos apresentados pela fabricante GAC — que já circulam em demonstrações pelo mundo e aguardam regulamentação para operação em diversos países, incluindo o Brasil.

Embora essas tecnologias impressionem, especialistas alertam que há uma diferença crítica entre equipamentos projetados para transporte humano e adaptações improvisadas.

Segundo o sargento bombeiro militar e instrutor de drones Sebastião de Souza Almeida Junior, o entusiasmo com a inovação não pode ultrapassar os limites da segurança operacional.

Tecnologia emergente vs. improvisação perigosa

Plataformas multirrotor individuais e aeronaves do tipo eVTOL (decolagem e pouso vertical elétricos) estão em desenvolvimento e algumas já realizam voos experimentais com sistemas avançados de segurança, como:

redundância de motores;

controle eletrônico de estabilidade;

sensores inteligentes;

sistemas automáticos de segurança.

Esses equipamentos são projetados especificamente para transportar pessoas.

Por outro lado, drones agrícolas e multirrotores adaptados não possuem certificação nem projeto estrutural para esse tipo de uso, o que eleva drasticamente o risco operacional.

Situação regulatória no Brasil drones

No país, o transporte de pessoas por drones não certificados ainda não é permitido.

As normas atuais estabelecem que:

aeronaves remotamente pilotadas não podem transportar pessoas;

operações experimentais dependem de autorização específica;

voos sobre público sem proteção adequada são proibidos;

operadores e organizadores podem responder civil e criminalmente.

Enquanto aeronaves pessoais elétricas aguardam regulamentação, o uso improvisado permanece irregular.

Capacidade de carga não significa segurança

Drones agrícolas, como os utilizados para pulverização, são projetados para transportar líquidos e insumos distribuídos de forma homogênea. Quando uma pessoa ocupa essa estrutura, ocorrem alterações críticas:

mudança do centro de gravidade;

perda de estabilidade dinâmica;

respostas imprevisíveis ao vento;

redução da margem estrutural de segurança.

Mesmo que o equipamento consiga levantar o peso, isso não significa que a operação seja segura.

Entre os riscos envolvidos estão falhas eletrônicas, perda de sinal, panes em motores, falhas de bateria e erro operacional — qualquer um deles podendo resultar em queda imediata.

Hélices e fluxo de ar representam perigo real

Drones de grande porte utilizam hélices de alta resistência operando em rotações elevadas. O contato com essas pás pode causar lesões graves, incluindo cortes profundos e amputações.

Além disso, o fluxo descendente de ar gerado pelos rotores pode desestabilizar o ocupante, dificultar a respiração e projetar detritos contra o corpo e o rosto.

O futuro da mobilidade aérea está próximo — mas exige segurança

Para Sebastião, o avanço das aeronaves elétricas de decolagem vertical indica que o transporte pessoal aéreo poderá se tornar realidade nos próximos anos.

“A tecnologia está evoluindo rapidamente e aeronaves projetadas para transportar pessoas já estão em desenvolvimento. Porém, improvisações com equipamentos não certificados podem transformar uma demonstração em uma tragédia.”

Segurança deve preceder o espetáculo

Embora novas aeronaves pessoais estejam em fase avançada de desenvolvimento, o uso operacional dessas tecnologias ainda depende de regulamentação no Brasil.

Enquanto isso, adaptações improvisadas e voos sobre o público representam riscos elevados e possíveis violações das normas de segurança.

O uso responsável da tecnologia e o respeito às regulamentações são fundamentais para prevenir acidentes e proteger vidas.

Leia + sobre tecnologia e ciência