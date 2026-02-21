O vereador Wagner Rovina (PL) se reuniu nesta sexta-feira (13) com o secretário adjunto de Trânsito da Unidade de Transportes e Sistema Viário, Marcelo Giongo, para tratar de demandas relacionadas à mobilidade urbana no município.

Durante o encontro, foram debatidas solicitações apresentadas pela população quanto à circulação de veículos e à segurança de pedestres, como a implantação de um redutor de velocidade na Rua Benjamin Constant, em trecho de intenso fluxo de veículos; a necessidade de instalação de faixa de pedestre na Avenida da Saudade, em frente ao ponto de ônibus, garantindo travessia mais segura aos usuários do transporte coletivo; e a realização de estudo técnico para reavaliação da localização do radar na Avenida da Saudade, com o objetivo de melhorar a organização e a fluidez do trânsito na região.

“Essas medidas são fundamentais para organizar o trânsito, prevenir acidentes e atender às reivindicações da comunidade que utiliza diariamente essas vias”, afirmou Dr. Rovina.

Gutão do Lanche pede estudos para implementação de “bueiro inteligente” em Americana

O vereador Gutão do Lanche (Agir) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a realização de estudos para a implantação no município do chamado do Bueiro Inteligente – sistema de drenagem com acionamento para limpeza.

No documento, o parlamentar destaca que o sistema favorece a sustentabilidade por utilizar cestos coletores de resíduos instalados sob as tampas das bocas de lobo. Fabricados geralmente em aço ou polietileno de alta densidade, filtram lixo sólido (plásticos, folhas, detritos), evitando o entupimento das galerias, inundações, poluição de rios e a proliferação de pragas.

“Pensando em cuidar do meio ambiente e evitar enchentes, sugiro estudar e colocar em prática o bueiro inteligente, uma tecnologia que ajuda a acompanhar e manter o sistema de drenagem da cidade, reduzindo enchentes e alagamentos e o bem estar dos moradores”, afirma Gutão.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (24) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Jean Mizzoni pede medida para combater furtos de fiação no município

O vereador Jean Mizzoni (Agir) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo ao Poder Executivo a realização de estudos técnicos para a adoção de tecnologia de marcação química em cabos da rede elétrica como medida de combate aos recorrentes furtos de fiação no município.

No documento, o parlamentar destaca que os furtos de cabos em semáforos, escolas, praças e prédios públicos têm se tornado frequentes em Americana, gerando prejuízos financeiros, interrupções de serviços públicos essenciais e impactos diretos na segurança e na qualidade de vida da população.

Segundo Mizzoni, embora o município conte com a atuação da Guarda Municipal, sistemas de videomonitoramento e legislação específica que exige a identificação da origem de materiais metálicos comercializados, o furto de fiação continua ocorrendo de forma reiterada. Um dos principais entraves apontados é a dificuldade de identificação da procedência dos cabos furtados, especialmente após o corte ou a retirada do revestimento isolante.

A indicação menciona que tecnologias já utilizadas no Brasil por concessionárias de energia permitem a aplicação de marcação química nos cabos, possibilitando a identificação da origem do material por meio de equipamentos simples, como luz ultravioleta (luz negra). A proposta é que essa tecnologia funcione como instrumento auxiliar de rastreabilidade e apoio à fiscalização, reforçando o cumprimento da legislação municipal já existente.

“A informação de que o material elétrico é demarcado pode inibir os furtos e, aliada à fiscalização efetiva, reduzir significativamente esse problema recorrente. Quero ver Americana na vanguarda, como uma cidade que usa a inovação para enfrentar problemas reais. Nossa cidade não aguenta mais”, destacou o vereador.

Na indicação, Mizzoni sugere que a Prefeitura avalie a viabilidade técnica, jurídica e econômica da adoção da tecnologia, bem como sua aplicação prática como política pública complementar de combate ao furto de fiação.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (10) e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.