O assessor do governador Tarcísio de Freitas Ricardo Molina anunciou uma emenda no valor de 1 milhão para a área da saúde em Americana.

Em vídeo gravado divulgados esta semana (veja abaixo), ele agradece o deputado federal Marcos Pereira pelo valor que será destinado para a cidade. Molina deve ser candidato a Deputado estadual esse ano e tem trazido Pereira para as cidades da região.

Jacira com Molina

Um dos nomes mais empolgados no Republicanos em americana é a vereadora de primeiro mandato Jacira Chavare. Ela tem trabalhado na divulgação das emendas do partido e deve estar na coordenação da campanha de reeleição de Tarcísio esse ano na cidade.

