Dois homens procurados da Justiça foram presos depois da PM flagrar com objetos em condomínio na área central

Dois homens foram presos na tarde da última sexta-feira (24) após uma tentativa de furto em um condomínio localizado na área central de Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 19º BPM/I realizavam patrulhamento quando foram acionadas por um morador, que relatou a ação suspeita no local. Ao chegarem, os policiais abordaram dois indivíduos.

Durante a revista, com um dos suspeitos foram encontradas ferramentas comumente utilizadas em furtos, como chave de fenda e chaves mistas, além de R$ 420 em dinheiro. Já com o segundo abordado, os agentes localizaram R$ 570, um aparelho celular, uma chave de veículo e outra ferramenta.

Objetos

Em um carro relacionado à ocorrência, foram apreendidos diversos objetos, incluindo aparelhos celulares, equipamentos usados para práticas criminosas — como copiador de sinal e scanner — e um documento com indícios de falsificação.

Ainda segundo a PM, um dos detidos confessou que ambos vieram da cidade de São Paulo com a intenção de praticar furtos, junto com um terceiro indivíduo, que não foi localizado.

Após consulta, foi constatado que os dois já possuíam mandados de prisão em aberto pelo crime de furto. Eles foram encaminhados ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada como tentativa de furto, captura de procurado e falsificação de documento público.