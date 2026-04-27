A Câmara Municipal de Americana realiza nesta segunda-feira (27) sessão solene para a entrega de títulos de cidadão emérito aos senhores Estevão Bordon e João Bordon, por relevantes serviços prestados ao município. A solenidade é aberta ao público e acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30. A TV Câmara transmite ao vivo pelo site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram).

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A homenagem foi motivada por projetos de decreto legislativo de autoria da vereadora Jacira Chávare (Republicanos). Os títulos de cidadão emérito são entregues a pessoas nascidas em Americana e que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico no município.

Biografias

Estevão Bordon

Há 46 anos, construiu uma sólida união com Rosmari Jane Dante Bordon, marcada por amor, cumplicidade e apoio mútuo. Dessa união nasceram duas filhas e dois netos.

Sua trajetória é pautada pela dedicação à família e ao trabalho. Sua história se confunde com a do Açougue Bordon, um dos mais tradicionais de Americana, fundado por seu pai, José Bordon, e em atividade há mais de 60 anos.

Empresa em Americana

Desde cedo, desenvolveu aptidão para o comércio e habilidade no relacionamento com os clientes. Aos 30 anos, tornou-se sócio-proprietário do estabelecimento ao lado do irmão, João Bordon, parceria que se mantém até os dias atuais. Ao longo dos anos, ampliou o portfólio da empresa e passou a atender diversas empresas de Americana e região, sempre prezando pela qualidade dos produtos oferecidos.

Cristão, destaca-se também pelo compromisso social, contribuindo com festas escolares, quermesses e projetos sociais por meio da doação de carnes, demonstrando, ao longo de sua trajetória, generosidade, espírito solidário e dedicação ao próximo.

João Bordon

Casado há 52 anos com Regina Bordon, com quem tem dois filhos e uma neta. Iniciou sua trajetória profissional ainda na infância, no tradicional Açougue Bordon, de propriedade de seu pai, José Bordon, onde aprendeu o ofício e os valores do trabalho.

Posteriormente, ao lado do irmão Estevão, tornou-se sócio-proprietário do estabelecimento, há seis décadas instalado na Rua Dom Pedro II, na Conserva, contribuindo para consolidar o legado da família Bordon em Americana.

Sempre dedicado ao esporte, praticou karatê e futebol, destacando-se em campeonatos internos do Iate Clube de Americana e do Rio Branco Esporte Clube, além de cultivar interesse pela motovelocidade.

É membro ativo da Congregação Cristã no Brasil, onde encontra inspiração e senso de comunidade. Reconhecido pelo olhar atento às necessidades do próximo, desenvolve ações sociais, como doações de alimentos para festas escolares e quermesses, demonstrando compromisso com o bem-estar coletivo.