Presos- Ações da Polícia Militar resultaram na apreensão de drogas, armas de fogo e recuperação de veículo furtado

O 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) realizou diversas ações entre a sexta-feira (24) e domingo (26) nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, resultando em prisões por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e ameaça.

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Em Americana, na noite de domingo (26), um homem de 35 anos foi preso após ameaçar frequentadores de um bar na Rua Vicenzo Sardelli. Mesmo após deixar o local, ele continuou com as ameaças em via pública, sendo localizado pelos policiais. Durante a abordagem, foi encontrado um revólver calibre .38 com numeração suprimida, escondido em sua perna, além de uma munição deflagrada. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso.

Ainda no município, equipes da Força Tática prenderam um casal, de 52 e 43 anos, por tráfico de drogas e associação criminosa em um ferro-velho na Rua Trombetas. No local, os policiais localizaram 233 porções de crack escondidas em uma mochila, além de dinheiro. Ambos foram levados ao plantão policial e permaneceram à disposição da Justiça.

Outro caso em Americana resultou na prisão de um indivíduo por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Após denúncia de furto de uma Fiat Toro em Limeira, a equipe localizou o veículo com placas adulteradas nas proximidades da Faculdade FAM. O suspeito confessou que aguardava comparsas para levar o carro até São Paulo. O veículo foi devolvido à proprietária, e o homem permaneceu preso.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, dois homens, de 38 e 23 anos, foram presos por tráfico de drogas no bairro Residencial Zabani. Durante a abordagem, foram apreendidas porções de crack, maconha e cocaína, além de dinheiro. A dupla foi conduzida ao plantão policial e autuada em flagrante.

Ainda na cidade, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito após um desentendimento em via pública. Ele foi abordado portando um revólver calibre .32 com numeração suprimida e seis munições intactas. O indivíduo alegou atuar como segurança, mas não apresentou documentação regular, sendo preso em flagrante.

Todos os envolvidos permaneceram presos e à disposição da Justiça.