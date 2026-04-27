O Brasil bloqueou Polymarket, Kalshi e mais 25 plataformas de apostas em eventos. A Anatel derrubou todas as agências na última sexta-feira. Quem mais baniu essas plataformas foram França, Austrália, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, Reino Unido, Portugal, Singapura, Polônia, Romênia, Suíça. E Cuba, Irã, Coreia do Norte, Rússia.

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A Polymarket movimenta US$ 10 bilhões por mês. A indústria cresce 90% por trimestre. Um trader francês ganhou US$ 85 milhões apostando na eleição de Trump. A lógica do governo: “tem cara e cheiro de aposta.”

A Kalshi — co-fundada por uma brasileira — tinha parceria com a XP e a B3 estudava lançar produto parecido. Morreu tudo. Nos EUA, Trump reabriu o mercado em dezembro de 2025.

O filho dele é advisor do Polymarket.

O Brasil baniu. Os EUA regularam. Mesma tecnologia, escolhas opostas.